GAM узнала о грядущей отставке премьера Канады
Канадский премьер Джастин Трюдо объявит о своей отставке с поста лидера Либеральной партии до среды, 8 января, пишет Globe and Mail со ссылкой на источники.
Как уточнил один из собеседников, недавно общавшийся с премьером, Трюдо понимает: заявление об уходе необходимо сделать до встречи с либеральной фракцией, чтобы не казалось, будто его вынудили уйти собственные однопартийцы.
Источники издания не знают, уйдет ли Трюдо в отставку немедленно после объявления или останется руководить правительством до избрания нового лидера партии, который автоматически станет премьером Канады.
Трюдо возглавляет правительство Канады около десяти лет, с ноября 2015 года. Этот пост он занимает три срока, еще никто из канадских премьеров не становился лидером четыре раза подряд.
Согласно результатам опросов, рейтинги его Либеральной партии в последнее время падают: как выяснило Nanos, либералы могут рассчитывать на 25% против 38% у оппозиционных консерваторов. Кроме того кандидаты от Либеральной партии проиграли на нескольких региональных выборах. Следующие парламентские выборы состоятся в Канаде до конца октября 2025 года.
Обрушение рейтингов происходит в связи с резким ростом стоимости жизни и жилищным кризисом, который отчасти был вызван увеличением числа прибывающих иностранцев, включая иностранных студентов и рабочих.
«Положение либералов в опросах общественного мнения, скорее всего, останется катастрофическим. Если не произойдет ничего драматического и непредвиденного, электоральные перспективы либералов во главе с Джастином Трюдо выглядят мрачными. Он спас либералов в 2015 году, но со временем стал для них огромной обузой», — сказал в беседе с Associated Press профессор политологии в Университете Макгилла в Монреале Даниэль Беланд.
Материал дополняется.
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