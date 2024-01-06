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В Могилеве задержали авторов «песни белорусских протестов»

В Могилеве задержали участников группы, создавшей песню белорусских протестов
Участники группы уехали из страны в 2020 году, недавно решили вернуться и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из их треков — «Правiлы» — стал одной из главных песен белорусских протестов
Концерт белорусской&nbsp;рок-группы&nbsp;Nizkiz в&nbsp;Варшаве, Польша, 19 июня 2022 г.
Концерт белорусской рок-группы Nizkiz в Варшаве, Польша, 19 июня 2022 г. (Фото: Volha Shukaila / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Могилеве сотрудники правоохранительных органов задержали троих (из четверых) участников белорусской рок-группы Nizkiz, сообщил телеграм-канал государственной телерадиокомпании «Могилев».

В сообщении отмечается, что музыканты покинули Белоруссию после протестов 2020 года, но решили вернуться и теперь будут привлечены к ответственности.

В сюжете телеканала показано, как сотрудники спецподразделения врываются в квартиры музыкантов. Далее каждый из задержанных (вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин) рассказывает, что «оппозиция воспользовалась их популярностью, ими манипулировали, заказ на песню белорусских протестов они получили от польского ресурса, а теперь раскаиваются в этом».

Nizkiz была создана в Могилеве в 2008 году. Она исполняла рок-композиции и участвовала в различных фестивалях в Белоруссии, России, на Украине. В 2020 году музыканты поддержали протестующих против результатов президентских выборов (на которых победу одержал Александр Лукашенко) и создали клип на песню «Правiлы» («Правила»). В нем были показаны марши оппозиции в Минске и звучали призывы к Лукашенко уйти в отставку. Трек стал одной из главных песен белорусских протестов.

После 2020 года группа в полном составе покинула Белоруссию и выступала в основном в странах Европы.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Белоруссия рок-музыка задержания
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