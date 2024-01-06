Politico назвала пришельцев и срыв выборов США «черными лебедями» 2024-го

2024 год может внезапно удивить цифровым апокалипсисом, подъемом влияния Африки, срывом выборов в США и «китайским сюрпризом», считают опрошенные Politico эксперты

Фото: Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Американская газета Politico представила список «черных лебедей» на 2024 год, который подготовили опрошенные изданием эксперты. В числе «непредсказуемых, но вполне реальных» прогнозов — обнаружение инопланетного разума.

«Это не такой спекулятивный сценарий, как вы могли бы подумать. Возможность двустороннего общения с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена расстоянием примерно в 30 световых лет. Но мы уже знаем о дюжине пригодных для жизни экзопланет в радиусе 30 световых лет от Земли, и мы осведомлены о происходящем лишь на нескольких процентах из них», — написал руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб.

Другими «черными лебедями» эксперты назвали:

Срыв выборов в США. «Что если самая могущественная страна в мире не сможет провести свободные и честные выборы?», задался вопросом глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер. Сторонники президента Джо Байдена обеспокоены угрозой для демократии, их оппоненты опасаются тюремного срока для экс-президента Дональда Трампа, а противники США жаждут увидеть хаос внутри страны, что увеличивает риски разноплановых усилий по срыву выборов.

«Что если самая могущественная страна в мире не сможет провести свободные и честные выборы?», задался вопросом глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер. Сторонники президента Джо Байдена обеспокоены угрозой для демократии, их оппоненты опасаются тюремного срока для экс-президента Дональда Трампа, а противники США жаждут увидеть хаос внутри страны, что увеличивает риски разноплановых усилий по срыву выборов. Китайский сюрприз. Выборы на Тайване выигрывает кандидат от ДПП Лай Цзин-те, он объявляет о независимости острова, после чего Китай начинает военную операцию. США применяют военную силу для защиты Тайваня и уверенные действия Байдена добавляют ему голосов на выборах, прогнозирует руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз. Он считает, что возможен вариант, при котором Китай терпит финансовый крах из-за проблем в экономике.

Цифровой апокалипсис и многое другое. «В 2020 году никто не предполагал глобальной пандемии, но в 2024 году нас может поразить глобальный цифровой вирус. Что если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что если бы вирус атаковал бы мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов состояний?», — интересуется главный редактор газеты Bulwark Чарли Сайкс. Он предупредил об опасности «краха покинутой Украины и последующего вторжения на Тайвань осмелевшего Китая», схожего с 1968 годом уровнем беспорядков и осужденного преступника на посту президента США.

«В 2020 году никто не предполагал глобальной пандемии, но в 2024 году нас может поразить глобальный цифровой вирус. Что если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что если бы вирус атаковал бы мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов состояний?», — интересуется главный редактор газеты Bulwark Чарли Сайкс. Он предупредил об опасности «краха покинутой Украины и последующего вторжения на Тайвань осмелевшего Китая», схожего с 1968 годом уровнем беспорядков и осужденного преступника на посту президента США. Переворот в России. Автор статей в Politico Magazine, политический редактор Washington Monthly Билл Шер допускает, что «внезапный конец власти Путина изменит многие политические уравнения во всем мире». При этом он отмечает, что аналитики считают Россию устойчивой к переворотам из-за системы разделения военной власти между разными органами. Директор и заместитель директора ЦРУ в 2000-2004 годах Джон Маклафлин пишет про высокий уровень поддержки Путина и считает, что «черным лебедем«в России может стать недовольство матерей солдат продолжающимися боями на Украине, что может изменить позицию Москвы.

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