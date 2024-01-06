Politico назвала пришельцев и срыв выборов США «черными лебедями» 2024-го
Американская газета Politico представила список «черных лебедей» на 2024 год, который подготовили опрошенные изданием эксперты. В числе «непредсказуемых, но вполне реальных» прогнозов — обнаружение инопланетного разума.
«Это не такой спекулятивный сценарий, как вы могли бы подумать. Возможность двустороннего общения с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена расстоянием примерно в 30 световых лет. Но мы уже знаем о дюжине пригодных для жизни экзопланет в радиусе 30 световых лет от Земли, и мы осведомлены о происходящем лишь на нескольких процентах из них», — написал руководитель проекта «Галилео», директор-основатель Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леб.
Другими «черными лебедями» эксперты назвали:
- Срыв выборов в США. «Что если самая могущественная страна в мире не сможет провести свободные и честные выборы?», задался вопросом глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер. Сторонники президента Джо Байдена обеспокоены угрозой для демократии, их оппоненты опасаются тюремного срока для экс-президента Дональда Трампа, а противники США жаждут увидеть хаос внутри страны, что увеличивает риски разноплановых усилий по срыву выборов.
- Китайский сюрприз. Выборы на Тайване выигрывает кандидат от ДПП Лай Цзин-те, он объявляет о независимости острова, после чего Китай начинает военную операцию. США применяют военную силу для защиты Тайваня и уверенные действия Байдена добавляют ему голосов на выборах, прогнозирует руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз. Он считает, что возможен вариант, при котором Китай терпит финансовый крах из-за проблем в экономике.
- Цифровой апокалипсис и многое другое. «В 2020 году никто не предполагал глобальной пандемии, но в 2024 году нас может поразить глобальный цифровой вирус. Что если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что если бы вирус атаковал бы мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов состояний?», — интересуется главный редактор газеты Bulwark Чарли Сайкс. Он предупредил об опасности «краха покинутой Украины и последующего вторжения на Тайвань осмелевшего Китая», схожего с 1968 годом уровнем беспорядков и осужденного преступника на посту президента США.
- Переворот в России. Автор статей в Politico Magazine, политический редактор Washington Monthly Билл Шер допускает, что «внезапный конец власти Путина изменит многие политические уравнения во всем мире». При этом он отмечает, что аналитики считают Россию устойчивой к переворотам из-за системы разделения военной власти между разными органами. Директор и заместитель директора ЦРУ в 2000-2004 годах Джон Маклафлин пишет про высокий уровень поддержки Путина и считает, что «черным лебедем«в России может стать недовольство матерей солдат продолжающимися боями на Украине, что может изменить позицию Москвы.
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- Нападение на кандидата в президенты США. Претендент может повторить судьбу Джона Кеннеди, заболеть или получить травму, считает аналитик Джефф Гринфилд. «Каждый раз, когда Джо Байден выходит на сцену или выходит из самолета, его сторонники задерживают дыхание», — указывает он.
- Другой угрозой выборам США может стать глобальный конфликт, полагает автор Politico Джошуа Зейтц. Сложно предугадать, как это повлияет на выборы: Байден может получить преимущество за счет «сплочения вокруг флага», либо Трамп умело использует критику «бряцания оружием», считает аналитик.
- Африка занимает позицию глобального игрока. В этом сценарии влиянии США на мир значительно ослабевает, что приводит к внезапной перестановке глобального управления, считает доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований в Университете Темпл Рейнальдо Андерсон. По его расчетам, государство или коалиция государств может добиться перетасовки альянсов и глобальных экономических отношений.