Зал заседаний Конгресса закрыли от протестующих с помощью пианино. Фото

Сторонники Трампа, несогласные с результатами президентских выборов в США, прорвались в здание конгресса. Они требуют пересмотра итогов. Вице-президент Пенса и конгрессмены эвакуированы. Зал заседаний закрыли с помощью пианино

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Сторонники действующего президента Дональда Трампа, несогласные с результатами президентских выборов в США, прорвались в здание конгресса. Протестующие требуют пересмотра итогов голосования.

Служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса, который должен был председательствовать на заседании по подведению итогов выборов, а также проводит эвакуацию других парламентариев. Заседания Сената и Палаты представителей прерваны.

Полиция пытается разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа. Зал заседаний конгресса перекрыт пианино. Трамп, обращаясь к протестующим в своем Twitter, призвал их действовать «мирно».