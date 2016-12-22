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Трамп назвал себя «стабильно гениальным»
Политика, 06 янв, 19:29
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Трамп назвал себя «стабильно гениальным»
Дональд Трамп ответил на критику публициста Майкла Вулффа, который в своей книге назвал его неспособным на президентство. Трамп вспомнил о своих достижениях и назвал себя «не просто умным, а стабильно гениальным»
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Дональд Трамп после выхода в свет книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», в которой ее автор Майкл Вулфф называет его непригодным для работы президентом из-за его умственных способностей и психической нестабильности, заявил, что не просто умен, а «стабильно гениален». Такое заявление президент США сделал в субботу, 6 января, на своей странице в Twitter.

В частности, Трамп обвинил своих оппонентов в том, что они «достали старое руководство по Рональду Рейгану» (у 40-го президента США Рональда Рейгана к концу жизни была диагностирована болезнь Альцгеймера. — РБК).

«Теперь, когда спустя год активного разбирательства было доказано, что российский сговор был полным обманом американской общественности, демократы и их подпевалы, ведущие лживые СМИ, достали старое руководство по Рональду Рейгану и стали кричать о психической устойчивости и интеллекте», — написал Трамп.

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«На самом деле, на протяжении всей моей жизни моими двумя величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум», — подчеркнул американский лидер. Он напомнил, что его бывшая соперница по президентской гонке Хиллари Клинтон тоже пыталась «разыграть эту карту», но безуспешно.

«Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой звезды на ТВ и президента Соединенных Штатов (с первой попытки). Думаю, это говорит о том, что я не просто умен, а гениален, стабильно гениален!» — заключил Трамп.

Книга Вулффа ​«Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» вышла 5 января. «Майкл Вулфф, пользуясь доступом к Белому дому Трампа, рассказывает закулисные подробности о самом противоречивом президентстве», — говорится в описании книги на Amazon.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , Дональд Трамп
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