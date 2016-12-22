Минобороны прокомментировало видео перехвата Су-30 над Балтикой

Минобороны рассказало о полетах российских Су-30 в небе над Балтикой в ноябре и декабре, показанных на видео Пентагона. В ведомстве уверяют, что все полеты были согласованными и без нарушения границ

Российские самолеты Су-30 (Фото: скриншот dvidshub)

Полеты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года были учебно-тренировочными и проходили над нейтральными водами Балтики. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России в связи с публикацией Пентагоном видео, на которых видно, как самолеты НАТО сопровождают российские самолеты Су-30.

«Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Видео: Youtube

В сообщении уточняется, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились на безопасное расстояние к российским истребителям, после чего поменяли курс и удалились.

Накануне Минобороны США опубликовало видеозапись, на которой, как уверяет ведомство, запечатлены перехваты американскими F-15 российских Су-30 в Балтийском регионе, которые произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

Съемка велась видеокамерами, установленными на крыльях американских самолетов. Американский журнал Air Force со ссылкой н​а командира одного из истребителей уточняет, что F-15 подняли в небо с базы Лейкнхет в Великобритании, из-за того что Су-30 не подавали необходимых сигналов и не предоставляли планов полета.

