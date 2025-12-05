Курскому бизнесмену дали 24 года из-за зенитного прожектора для «Азова»
Курский предприниматель, генеральный директор компании «Прожектор» Виталий Ревин получил 24 года лишения свободы за передачу зенитного прожектора полку «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС из Второго западного окружного военного суда.
«Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Ревину 24 года лишения свободы», — огласил приговор председатель коллегии судей. Ревин проведет первые шесть лет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.
Суд также назначил предпринимателю штраф в размере ₽600 тыс. Приговор вынесли по статье о государственной измене (ст. 275 УК) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК).
Зенитный прожектор — это оптический прибор, содержащий источник света в корпусе, закрепленном на подвижном основании. Он способен обнаружить и вести воздушную цель, давая зенитным орудиям возможность открыть прицельный огонь.
Как считает следствие, предприниматель самостоятельно разработал и изготовил зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников над Киевом, после чего отправил его из Курска в Киев через Литву. Комплектующие Ревин закупал в Китае через казахстанский банковский счет.
На первом заседании Ревин свою вину не признал, хотя при задержании давал признательные показания и детально рассказывал о своих преступлениях.
ООО «Прожектор» было зарегистрировано 19 марта 2024 года. Генеральным директором и учредителем компании числится Ревин. Основным видом деятельности компании является производство электрических ламп и осветительного оборудования. На 5 декабря 2025 организация является действующей.
