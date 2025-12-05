Конный эскорт и переговоры: как начался второй день визита Путина в Индию
В Индии началась официальная часть визита президента России Владимира Путина. Его машину встретили почетным конным эскортом. У президентского дворца российского лидера встретили президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. После Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди.
Дальше по программе у российского президента начались переговоры с Моди.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили