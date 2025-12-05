Появилось видео с начала официальной части визита Путина в Индию

Конный эскорт и переговоры: как начался второй день визита Путина в Индию

В Индии началась официальная часть визита президента России Владимира Путина. Его машину встретили почетным конным эскортом. У президентского дворца российского лидера встретили президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. После Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Дальше по программе у российского президента начались переговоры с Моди.