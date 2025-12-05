 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Конный эскорт и переговоры: как начался второй день визита Путина в Индию

Появилось видео с начала официальной части визита Путина в Индию

Конный эскорт и переговоры: как начался второй день визита Путина в Индию
Video

В Индии началась официальная часть визита президента России Владимира Путина. Его машину встретили почетным конным эскортом. У президентского дворца российского лидера встретили президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди. После Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди.

Дальше по программе у российского президента начались переговоры с Моди.

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Персоны
Владимир Путин Индия Россия Нарендра Моди переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
India Today показал мультфильм с Путиным и Моди на байке, Трампом у АЗС
Политика
Моди заявил о поддержке усилий для мира на Украине
Политика
Моди назвал важным событием встречу с Путиным
Политика
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 13:01 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 13:01
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пять разных поколений на рынке труда. Чего они хотят и что делать HR Образование, 12:50
В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов Экономика, 12:47
Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А Общество, 12:43
Как цифровизация снижает риски в АПК Дискуссионный клуб, 12:42
Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР Политика, 12:41
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз Политика, 12:38
В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже Недвижимость, 12:38
Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области Спорт, 12:37
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах Политика, 12:33
Моди назвал «умелым» вклад Путина в отношения России и Индии Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Тимур Иванов заявил в суде, что не понимает иска об изъятии имущества Общество, 12:26