Военная операция на Украине⁠,
Моди заявил о поддержке усилий для мира на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Моди подчеркнул, что Индия поддерживает усилия для скорейшего достижения мира на Украине, и призвал работать сообща в этом направлении. Путин поблагодарил его за внимание и прилагаемые усилия
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Altaf Hussain / Reuters)

Индия и Россия регулярно обмениваются мнениями по поводу конфликта на Украине, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Нью-Дели.

Премьер рассказал о поддержке «позиции скорейшего установления мира», а также всех усилий в этом направлении. «Мы должны все работать сообща для того, чтобы работать в направлении установления мира. Я полностью уверен, что мир пойдет вновь по этому пути», — добавил Моди (цитата по «Интерфаксу»).

Путин сообщил, что на неформальной встрече с Моди накануне рассказал о ситуации вокруг Украины и переговорных усилиях США. Он также поблагодарил индийского премьера за внимание к этим вопросам и «усилия, направленные на разрешение этой ситуации».

Дмитриев предложил российским компаниям нарастить обороты за счет Индии
Бизнес

Моди неоднократно подчеркивал поддержку Индией усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине. В частности, об этом он говорил во время предыдущей встречи с Путиным на полях саммита ШОС в Китае.

До этого индийский премьер обсудил переговорный процесс с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, они скоординировали позиции, а Индия согласилась передать России и другим лидерам ШОС «ответный сигнал» Украины по урегулированию конфликта.

Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря пройдет основная часть переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита будет подписан «важный пакет документов». Он также рассказал, что Москва готова поделиться с Нью-Дели технологиями создания малых АЭС.

Читайте РБК в Telegram.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Нарендра Моди Владимир Путин мирное урегулирование переговоры
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
