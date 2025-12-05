Моди заявил о поддержке усилий для мира на Украине
Индия и Россия регулярно обмениваются мнениями по поводу конфликта на Украине, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Нью-Дели.
Премьер рассказал о поддержке «позиции скорейшего установления мира», а также всех усилий в этом направлении. «Мы должны все работать сообща для того, чтобы работать в направлении установления мира. Я полностью уверен, что мир пойдет вновь по этому пути», — добавил Моди (цитата по «Интерфаксу»).
Путин сообщил, что на неформальной встрече с Моди накануне рассказал о ситуации вокруг Украины и переговорных усилиях США. Он также поблагодарил индийского премьера за внимание к этим вопросам и «усилия, направленные на разрешение этой ситуации».
Моди неоднократно подчеркивал поддержку Индией усилий, направленных на мирное урегулирование конфликта на Украине. В частности, об этом он говорил во время предыдущей встречи с Путиным на полях саммита ШОС в Китае.
До этого индийский премьер обсудил переговорный процесс с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, они скоординировали позиции, а Индия согласилась передать России и другим лидерам ШОС «ответный сигнал» Украины по урегулированию конфликта.
Путин прибыл в Нью-Дели днем 4 декабря по приглашению Моди. Это первый визит российского президента в Индию за четыре года. 5 декабря пройдет основная часть переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита будет подписан «важный пакет документов». Он также рассказал, что Москва готова поделиться с Нью-Дели технологиями создания малых АЭС.
