Что известно о мемориале «отца нации» Ганди в Дели, который посетил Путин

Во второй день рабочего визита в Индию Владимир Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди. Что известно об этом памятнике — в справке РБК

Фото: Naveen Sharma / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Humayunn Niaz Ahmed Peerzaada / Wikipedia Фото: IMAGO / Global Look Press Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мемориал, известный как Радж Гхат, расположен в Дели на месте кремации Махатмы Ганди, убитого в 1948 году. Иностранные делегации посещают это место во время визитов в знак уважения к Индии и ее истории.

Главные факты: Расположен на берегу реки Ямуны в Нью-Дели.

Архитектор — Вану Г. Бхута, ландшафтный дизайн — Алек Перси-Ланкастер.

Мемориал представляет собой платформу-гхату из черного мрамора размером 5,5 на 5,5 м.

У мемориала расположен Вечный огонь, символизирующий непреходящее наследие Ганди.

Еженедельно по пятницам, а также в годовщины рождения и смерти Ганди там проходят молитвенные собрания.

Первое покушение на Ганди было совершено в июне 1934 года. Другая попытка — 20 января 1948 года. Тогда религиозный экстремист по имени Маданлал бросил самодельную бомбу в толпу сторонников политика во время публичной молитвы. Она разорвалась в нескольких метрах от Ганди, в результате инцидента никто не пострадал. Через десять дней, 30 января, на том же месте член радикальной группировки «Хинду Махасабха» Натурам Винаяк Годсе подошел к Ганди и трижды выстрелил в него. Ганди скончался на месте. Позже убийца объяснил свое преступление тем, что политик слишком активно защищал права мусульман в Индии в ущерб индуистам. Его приговорили к смертной казни и повесили.

На следующий день тело Ганди кремировали на берегу реки Ямуна в соответствии с традициями индуизма. Рядом с местом кремации был сооружен мемориал. В центре расположен постамент из черного мрамора с фразой «Хе Рам, Хе Рам» («О боже, боже»). Считается, что это были последние слова Махатмы Ганди.

Помимо «отца нации» на этом месте были кремированы премьер-министры Индира Ганди (1984) и Раджив Ганди (1991), также ставшие жертвами покушений.