Что известно о мемориале «отца нации» Ганди в Дели, который посетил Путин
Мемориал, известный как Радж Гхат, расположен в Дели на месте кремации Махатмы Ганди, убитого в 1948 году. Иностранные делегации посещают это место во время визитов в знак уважения к Индии и ее истории.
Главные факты:
- Расположен на берегу реки Ямуны в Нью-Дели.
- Архитектор — Вану Г. Бхута, ландшафтный дизайн — Алек Перси-Ланкастер.
- Мемориал представляет собой платформу-гхату из черного мрамора размером 5,5 на 5,5 м.
- У мемориала расположен Вечный огонь, символизирующий непреходящее наследие Ганди.
- Еженедельно по пятницам, а также в годовщины рождения и смерти Ганди там проходят молитвенные собрания.
Первое покушение на Ганди было совершено в июне 1934 года. Другая попытка — 20 января 1948 года. Тогда религиозный экстремист по имени Маданлал бросил самодельную бомбу в толпу сторонников политика во время публичной молитвы. Она разорвалась в нескольких метрах от Ганди, в результате инцидента никто не пострадал. Через десять дней, 30 января, на том же месте член радикальной группировки «Хинду Махасабха» Натурам Винаяк Годсе подошел к Ганди и трижды выстрелил в него. Ганди скончался на месте. Позже убийца объяснил свое преступление тем, что политик слишком активно защищал права мусульман в Индии в ущерб индуистам. Его приговорили к смертной казни и повесили.
На следующий день тело Ганди кремировали на берегу реки Ямуна в соответствии с традициями индуизма. Рядом с местом кремации был сооружен мемориал. В центре расположен постамент из черного мрамора с фразой «Хе Рам, Хе Рам» («О боже, боже»). Считается, что это были последние слова Махатмы Ганди.
Помимо «отца нации» на этом месте были кремированы премьер-министры Индира Ганди (1984) и Раджив Ганди (1991), также ставшие жертвами покушений.
