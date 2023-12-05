Минобрнауки предложило передать права на «военные» разработки государству

Минобрнауки предлагает разделить изобретения, созданные по госконтракту, на «военные» и «гражданские». Для первых, связанных с обороной и безопасностью, хотят установить специальный порядок управления

Фото: Сергей Мамонтов / ТАСС

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства, в соответствии с которым разработки по государственным контрактам, связанные ‎с обеспечением обороны и безопасности, будут переходить в интеллектуальную собственность государства в ускоренном порядке.

Поправки к порядку управления правами государства на результаты интеллектуальной деятельности опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке авторы ссылаются на действовавшую до января 2022 года норму в ст. 1373 Гражданского кодекса (изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту). В соответствии с ней у государства было право на получение патента на результат интеллектуальной деятельности, созданный по госконтракту, при этом изобретения не делили на категории «гражданского» и «военного» назначения.

Авторы проекта предложили ввести эти категории и установить на патенты разные порядки управления: на «гражданские» — общий, а на «военные» — специальный. В чем заключаются особенности этих порядков, не уточняется, но в документе отмечается, что поправки разработаны «для ускоренной передачи принадлежащих Российской Федерации прав на результаты интеллектуальной деятельности», непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности.

В действующей редакции ст. 1373 говорится, что право на получение патента может принадлежать «совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию», за исключением случаев, предусмотренных ГК.

Согласно ст. 1240.1 кодекса, право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, связанный с обороной и безопасностью, принадлежит государству за некоторыми исключениями, установленными законодательством. В случаях, установленных правительством, права могут быть переданы исполнителю госконтракта.