Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

Большой загадки в том, как примирить россиян и украинцев нет, существует пример Франции и Германии, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский

Григорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? (в 19- и 20-м веке регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции) А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — сказал политик. Евросоюз, по его словам, — «это та перспектива, которая, как мир доказал, существует». «Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — считает Явлинский.

Явлинский признал, что чувствует личную ответственность за начало военного конфликта: «Я не смог убедить людей пойти по другой дороге. Я ее видел, говорил о ней с 1995 года, а убедить не смог. И это моя очень серьезная ответственность», — заключил он.

Относительно «коллективной ответственности и коллективной вины», Явлинский заявил, что «у каждого свое отношение к тому или иному событию». «Есть десять человек, и все считают себя виноватыми — это какая вина? Мое мнение такое, что если каждый из десяти человек считает себя виноватым, значит, они провинились все», — полагает основатель «Яблока».

Если говорить о масштабах страны, то, по словам Явлинского, «за последние тридцать лет одиннадцать раз была возможность пойти по другой дороге»: «А именно — восемь раз на думских выборах и трижды на президентских. Но народ выбрал другое направление. Значит, он за это платит. Может быть, теперь будет для него большой урок и станет что-то понятно. А может быть, и нет».