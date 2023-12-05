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Военная операция на Украине ,  
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Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Эльзаса

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Военная операция на Украине
Большой загадки в том, как примирить россиян и украинцев нет, существует пример Франции и Германии, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский
Григорий Явлинский
Григорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии, заявил в интервью РБК основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

«Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? (в 19- и 20-м веке регион несколько раз переходил от Франции в Германию и обратно, после Второй мировой войны — область Франции) А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — сказал политик. Евросоюз, по его словам, — «это та перспектива, которая, как мир доказал, существует». «Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — считает Явлинский.

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Григорий Явлинский

Явлинский признал, что чувствует личную ответственность за начало военного конфликта: «Я не смог убедить людей пойти по другой дороге. Я ее видел, говорил о ней с 1995 года, а убедить не смог. И это моя очень серьезная ответственность», — заключил он.

Относительно «коллективной ответственности и коллективной вины», Явлинский заявил, что «у каждого свое отношение к тому или иному событию». «Есть десять человек, и все считают себя виноватыми — это какая вина? Мое мнение такое, что если каждый из десяти человек считает себя виноватым, значит, они провинились все», — полагает основатель «Яблока».

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Если говорить о масштабах страны, то, по словам Явлинского, «за последние тридцать лет одиннадцать раз была возможность пойти по другой дороге»: «А именно — восемь раз на думских выборах и трижды на президентских. Но народ выбрал другое направление. Значит, он за это платит. Может быть, теперь будет для него большой урок и станет что-то понятно. А может быть, и нет».

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Григорий Явлинский Военная операция на Украине Россия Украина Евросоюз
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