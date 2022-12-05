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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Грузии обвинил «партию продажников» в отправке людей на Украину

Оппозиция хотела бы получить политические дивиденды от гибели граждан Грузии на Украине, заявил премьер республики. И предположил, что, если бы эти люди пришли к власти, они втянули бы Грузию в конфликт
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press )

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что представители оппозиции набирают и отправляют граждан воевать на Украину.

«Я хочу всем напомнить, что эти люди, так называемая партия войны и продажников, с начала войны на Украине пытались и пытаются устроить какие-то провокации. К сожалению, представители «партии войны» забирают на Украину наших сограждан», — сказал Гарибашвили в понедельник на заседании правительства.

Текст речи опубликован на сайте кабинета министров Грузии.

Гарибашвили выразил соболезнования семьям погибших, их родным и близким и заявил, что уже 33 гражданина Грузии погибли в боевых действиях на Украине, «что, конечно, является трагедией для нас».

Теперь некоторые политики пытаются получить «политические дивиденды» от гибели граждан Грузии на Украине, утверждает он.

«Человек погиб на войне, а некоторые лицемеры, я должен назвать это так, фальшивые политики, продажные политики пытаются получить какие-то политические дивиденды», — сказал глава правительства и отметил, что «благодаря разумной политике» властей «второй фронт» в Грузию перенести не удалось, несмотря на многочисленные попытки. Если бы сейчас оппозиция была у власти, она превратила бы Грузию в полигон, считает Гарибашвили.

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Ранее посольство Украины в Грузии сообщило, что за последние три дня под Артемовском (украинское название — Бахмут) погибли шесть грузинских добровольцев, участвовавших в боях на стороне Киева. Доброволец Ромео Парулава в интервью телеканалу Mtavari пояснил, что группа грузинских бойцов под Артемовском попала в окружение. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 3 декабря принесла соболезнования родным и близким погибших.

Теги
Грузия наемники Ираклий Гарибашвили
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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