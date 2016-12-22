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Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск
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Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск
Политика, 21:24
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Кипр ответил на предостережение России о размещении американских войск
По версии Марии Захаровой, США намерены нарастить свое военное присутствие на острове. Власти Кипра ответили, что не ищут милитаризации
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Правительство Кипра никогда не планировало милитаризировать остров, заявил представитель властей греческой части острова Продромос Продрому, сообщает Reuters.

«Мы не ищем милитаризации Кипра. Республика Кипр, из-за своего выгодного географического положения, предоставляет объекты для миссий гуманитарного характера, и то только в тех случаях, когда страны направляют запрос или заключают меморандум о взаимопонимании с нашей республикой», — приводит его слова агентство.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в среду, 5 декабря, заявила, что «из различных источников поступает информация об активной проработке американцами возможностей наращивания своего военного присутствия на Кипре». По ее словам, это делается для противодействия влиянию России в регионе.

Захарова сказала, что недавно на остров приехали некие американские эксперты. Они осмотрели военные объекты, которые могут быть использованы для создания пунктов базирования вооруженных сил США.

«Неоднократно привлекали внимание руководства Республики Кипр к тому, что дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке неизбежно приведут к опасным дестабилизирующим последствиям для самого Кипра. В Москве не могут не учитывать антироссийскую составляющую этих планов, в случае реализации которых мы будем вынуждены принять ответные меры», — сказала Захарова.

На территории Республики Кипр расположены военные базы Греции и Великобритании, на северной части острова базируется турецкий контингент численностью 17 тыс. человек. На протяжении четырех лет, до 2017 года, на Кипре также располагалась небольшая военная база США.

Остров расположен в Средиземном море к западу от побережья Сирии. В апреле, после сообщений о применении химического оружия в Сирии, The Times писала, что Великобритания разрабатывает сценарий нанесения ударов по арабской республике. В статье также говорилось, что британские самолеты на Кипре были приведены в полную боеготовность.

В июле в акватории между Кипром и Сирией проводил учения российский Военно-морской флот.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Мария Захарова , Кипр
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