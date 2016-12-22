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В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами
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В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами
Политика, 18:20
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В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами
Россия в документе названа главной угрозой Европейскому союзу, особенно в преддверии готовящихся в 2019 году выборов в Европарламент. ЕС намерен выделить на борьбу с российской дезинформацией €5 млн
Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года. Документ опубликован 5 декабря на сайте ЕК.

Во вступительном слове к плану со ссылкой на Центр анализа гибридных угроз ЕС (EU Hybrid Fusion Cell) Европейской службы внешних связей (EEAS) дезинформация со стороны России названа одной из главных угроз для Европейского союза.

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«Дезинформация, производимая и распространяемая российскими источниками, была представлена в контексте нескольких выборов и референдумов, проводившихся в ЕС. Дезинформационные кампании, связанные с войной в Сирии, с крушением рейса MH17 на Украине и использованием химоружия во время атаки в Солсбери, тщательно задокументированы. В случае с Российской Федерацией эти доказательства сильны. Однако другие третьи страны также развертывают дезинформационные стратегии, быстро изучая методы Российской Федерации», — отмечается в документе.

ЕК подчеркивает, что российская дезинформация носит систематический, ресурсоемкий характер и отличается от подобных действий других стран. С точки зрения координации, целей и стратегических последствий дезинформация со стороны Москвы «представляет собой часть более широкой гибридной угрозы с использование разных инструментов, рычагов и негосударственных субъектов», отмечается в документе.

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Разработчики плана уверены, что в преддверии выборов в Европарламент объем дезинформации, направленной против ЕС, вырастет. «Требуются срочные и незамедлительные действия по защите Союза, его институтов и его граждан от дезинформации», — отмечают в ЕК.

Представленный план основывается на четырех основных принципах. Первый из них заключается в улучшение возможностей институтов ЕС по выявлению и анализу дезинформации. Второй подразумевает выработку скоординированных и совместных ответов институтов ЕС и государств-членов на дезинформацию. В-третьих, предлагается мобилизовать частный сектор для борьбы с дезинформацией. В-четвертых, ставку решено делать на повышение осведомленности о дезинформации и устойчивости к ней общества.

С момента создания в 2015 году при EEAS оперативной группы по стратегическим коммуникациям East Stratcom Task Force было раскрыто более 4,5 тыс. случаев дезинформации против ЕС, отмечается в документе.

Ожидается, что для реализации плана по противодействию дезинформации бюджет EEAS будет увеличен более чем в два раза — с €1,9 млн до €5 млн, предполагается также расширение штата.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Еврокомиссия , Европарламент , выборы , дезинформация
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