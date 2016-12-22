В ЕС представили план борьбы с дезинформацией из России перед выборами

Россия в документе названа главной угрозой Европейскому союзу, особенно в преддверии готовящихся в 2019 году выборов в Европарламент. ЕС намерен выделить на борьбу с российской дезинформацией €5 млн

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Европейская комиссия (ЕК) разработала план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут в мае 2019 года. Документ опубликован 5 декабря на сайте ЕК.

Во вступительном слове к плану со ссылкой на Центр анализа гибридных угроз ЕС (EU Hybrid Fusion Cell) Европейской службы внешних связей (EEAS) дезинформация со стороны России названа одной из главных угроз для Европейского союза.

«Дезинформация, производимая и распространяемая российскими источниками, была представлена в контексте нескольких выборов и референдумов, проводившихся в ЕС. Дезинформационные кампании, связанные с войной в Сирии, с крушением рейса MH17 на Украине и использованием химоружия во время атаки в Солсбери, тщательно задокументированы. В случае с Российской Федерацией эти доказательства сильны. Однако другие третьи страны также развертывают дезинформационные стратегии, быстро изучая методы Российской Федерации», — отмечается в документе.

ЕК подчеркивает, что российская дезинформация носит систематический, ресурсоемкий характер и отличается от подобных действий других стран. С точки зрения координации, целей и стратегических последствий дезинформация со стороны Москвы «представляет собой часть более широкой гибридной угрозы с использование разных инструментов, рычагов и негосударственных субъектов», отмечается в документе.

Разработчики плана уверены, что в преддверии выборов в Европарламент объем дезинформации, направленной против ЕС, вырастет. «Требуются срочные и незамедлительные действия по защите Союза, его институтов и его граждан от дезинформации», — отмечают в ЕК.

Представленный план основывается на четырех основных принципах. Первый из них заключается в улучшение возможностей институтов ЕС по выявлению и анализу дезинформации. Второй подразумевает выработку скоординированных и совместных ответов институтов ЕС и государств-членов на дезинформацию. В-третьих, предлагается мобилизовать частный сектор для борьбы с дезинформацией. В-четвертых, ставку решено делать на повышение осведомленности о дезинформации и устойчивости к ней общества.

С момента создания в 2015 году при EEAS оперативной группы по стратегическим коммуникациям East Stratcom Task Force было раскрыто более 4,5 тыс. случаев дезинформации против ЕС, отмечается в документе.

Ожидается, что для реализации плана по противодействию дезинформации бюджет EEAS будет увеличен более чем в два раза — с €1,9 млн до €5 млн, предполагается также расширение штата.