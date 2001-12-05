Власти Афганистана прояснили перспективы связей с РФ

Афганистан намерен сохранить дружеские отношения со всеми соседними странами, в том числе с Россией и Пакистаном. Такое заявление сделал сегодня глава нового временного правительства Афганистана, один из лидеров пуштунов Хамид Карзай в интервью пуштунской службе Би-би-си.

"Мы надеемся поддерживать хорошие и взаимовыгодные отношения со всеми нашими соседями", - отметил премьер-министр. Что касается перспектив российско-афганских отношений, то, сказал Карзай, "не думаю, что между Россией и Афганистаном могут возникнуть какие-либо проблемы".

Хамид Карзай подчеркнул, что будущая политика нового афганского правительства, в первую очередь, будет направлена на достижение в стране стабильности и национального единства, а также на улучшение экономической ситуации в Афганистане. По его словам, афганский народ поддерживает подписанные в Бонне соглашения, которые призваны положить конец братоубийственной войне в стране.

В то же время лидер пуштунов не возражает против избрания на три ключевых поста в новом правительстве (министра иностранных дел, министра обороны и министра внутренних дел Афганистана) представителей Северного альянса. Хамид Карзай заявил, что они были избраны представителями, выражавшими волю афганского народа. Напомним, что Россия в последние годы поддерживала (в частности, оружием и боеприпасами) именно Северный альянс.