Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Пентагон создаст группу по контролю за обучением и оснащением ВСУ Политика, 00:19
С пола до потолка: как неверие в рецессию сделало американца миллиардером Pro, 00:01
Сочи под угрозой. Как глобальное потепление влияет на спорт Спорт, 00:00
CNN узнал об отключении 1,3 тыс. терминалов Starlink на Украине Политика, 04 ноя, 23:54
Карьера смолоду: почему подростки хотят работать Партнерский проект, 04 ноя, 23:41
Spiegel узнал, что власти ФРГ попросили Меркель сократить траты Политика, 04 ноя, 23:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эрдоган оценил сроки одобрения членства Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 04 ноя, 23:25
В Минобороны России сообщили о планах террористов атаковать базу в Сирии Политика, 04 ноя, 23:16
Экс-премьер Пакистана рассказал о своих ранениях после покушения Политика, 04 ноя, 22:59
США призвали Германию поставить танки на Украину Политика, 04 ноя, 22:58
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 04 ноя, 22:52
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 04 ноя, 22:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 04 ноя, 22:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Пентагон создаст группу по контролю за обучением и оснащением ВСУ

Пентагон создаст новое командование по контролю за обучением и оснащением ВСУ
Новое командование получило название «Группа содействия безопасности» Украины (SAG-U), в него войдет 300 человек. Штаб-квартира будет находиться в Висбадене, Германия. Это позволит упорядочить усилия поддерживающих Киев стран
Фото: Westend61 / Getty Images
Фото: Westend61 / Getty Images

Министерство обороны США создает новое командование для контроля за обучением и оснащением украинских военных Вашингтоном и европейскими союзниками, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Трансляцию ведомство вело в «Твиттере».

Новое командование получило название «Группа содействия безопасности Украины», или SAG-U. Его штаб-квартира будет располагаться в немецком Висбадене.

По словам Сингх, командование «обеспечит нашу готовность продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе». «Мы останемся преданными Украине столько, сколько потребуется», — подчеркнула она.

Представитель Пентагона отметила, что группа будет работать по тому же принципу, что и 18-й воздушно-десантный корпус армии США под командованием генерал-лейтенанта Кристофера Донахью, который в течение последних месяцев занимался подготовкой и оснащением украинских военных. Его штабы находились в Польше и Германии.

Как пишет The New York Times, Донахью останется в Германии до прибытия преемника, которым, по данным военных чиновников, может стать генерал-лейтенант Антонио А. Агуто-младший, глава Первого штаба армии США, расположенного в Рок-Айленде, Иллинойс, указывает издание.

Обновленную программу помощи будет возглавлять высокопоставленный генерал Кристофер Г. Каволи, базирующийся в Германии, в его подчинении будет 300 человек. Он будет выполнять решения, принятые Контактной группой по обороне Украины — коалицией из 40 стран, поддерживающих Киев в конфликте.

Изменения, цель которых — придать формальную структуру тем мерам, которые предпринимаются с начала боевых действий, примерно смоделированы по образцу усилий США по обучению и оказанию помощи в Ираке и Афганистане за последние два десятилетия, отмечает газета. Издание сообщало о создании подобной группы еще в конце сентября.

Сингх рассказала также, что США в рамках очередного пакета военной помощи на $400 млн передадут Киеву не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Москва неоднократно критиковала поставки вооружений Киеву и называла это «накачкой оружием». В Кремле, говоря о поставках вооружений на Украину, заявляли, что они не помешают России достичь целей военной операции. 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Пентагон США Украина военная помощь
Материалы по теме
США передадут Киеву 45 танков Т-72
Политика
США призвали Германию поставить танки на Украину
Политика
Politico узнала, что ЕС выделит Киеву помощь на 2023 год в виде кредитов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter