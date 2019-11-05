Глава «Укроборонпрома» сообщил о делегированных Трампом советниках

По словам Айвараса Абромавичуса, раз в квартал советники приезжают большой командой на переговоры. «Большими секретами мы не делимся», — заверил глава госконцерна

Айварас Абромавичус (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Глава госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что среди его советников есть иностранцы, в том числе советник, делегированный президентом США Дональдом Трампом. Об этом Абромавичус рассказал в интервью изданию «Укринформ».

По словам Абромавичуса, у него в штате три советника на общественных началах. «Я надеюсь их увидеть в штате в ближайшее время», — добавил он. «Также у нас есть иностранные советники, которые делегированы в том числе самим Дональдом Трампом. Например, доктор Винтер [Дональд], бывший министр ВМС США. Он является спецпредставителем правительства США по реформированию украинского ВПК», — сообщил Абромавичус.

Он добавил, что раз в квартал советники приезжают большой командой, переговоры происходят на площадке СНБО или «Укроборонпрома».

На вопрос, нет ли угрозы нарушения государственной тайны в таких встречах, Абромавичус ответил: «Ну, большими секретами мы не делимся».

Абромавичус — литовский предприниматель. С 2014 года был министром экономического развития и торговли Украины, перед назначением на эту должность получил украинское гражданство. В июне 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его членом Наблюдательного совета «Укроборонпрома», в июле его избрали главой совета, с августа он также является гендиректором госконцерна.