Медведев заявил о попытках «отжать» Россию от доступа к программам

Премьер Дмитрий Медведев в беседе с китайским журналистом рассказал о попытках не допустить Россию к программам, нужным для продвижения цифровизации. Об этом сообщает корреспондент РБК на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае.
Медведев высоко оценил перспективы развития цифровой экономики. «Цифровая экономика — это будущее, это понимают все. Мы будем делать все, чтобы подобного рода технологии развивались. Цифра сегодня становится частью управления — и государственного и коммерческого. Цифровые технологии проникают на бытовой уровень. Цифра — это масса очень удобных бытовых вещей. Цифровые технологии будут способствовать созданию искусственного интеллекта», — рассказал он.
Глава кабмина подчеркнул, что Россия готова работать, работать по всем этим направлениям, несмотря на высокую конкуренцию «Эта сфера очень конкурентоспособна, и в ряде случаев нас пытаются отжать, не допуская к каким-то сервисам, программам. Попытки недобросовестной конкуренции в этой сфере присутствуют», — сказал Медведев.
О попытках «недобросовестной конкуренции» Медведев ранее также заявлял в контексте антироссийских санкций. Ограничения, вводимые Соединенными Штатами, по мнению премьера, также направлены на ограничение свободы торговли. При этом, отмечал глава российского правительства, подобные действия затрагивают не только российские интересы, но и интересы Китая и европейских партнеров США.