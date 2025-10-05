 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мессенджер Signal назвал экзистенциальной угрозой новое предложение ЕС

Мессенджер Signal призвал власти Германии не поддерживать Chat Control, считая его угрозой сквозному шифрованию и приватности личной переписки
Мередит Уиттакер
Мередит Уиттакер (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Президент Signal Foundation Мередит Уиттакер призвала Германию не поддерживать законопроект Chat Control по слежке за онлайн-перепиской, ее слова передает пресс-служба компании.

Signal Foundation — разработчик мессенджера «Сигнал», клиентского приложения для обмена мгновенными сообщениями с открытым исходным кодом. Особенность Signal — сквозное шифрование для всех чатов. Для сравнения, Telegram использует его только для приватных бесед. В августе 2024 года Signal был заблокирован в России.

Инициатива Chat Control появилась в 2020 году и предполагает сканирование частной переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ с целью выявления и предотвращения распространения контента, связанного с сексуальным насилием над детьми. Проект требует внедрения так называемого client-side scanning — автоматической проверки прямо на устройствах пользователей сообщений до шифрования.

По словам Уиттакер, запуск подобных программ уничтожает сам принцип сквозного шифрования и массово ставит под угрозу частную жизнь, безопасность журналистов, правозащитников и простых граждан. Она назвала Chat Control «экзистенциальной угрозой» для мессенджера.

Глава Signal Foundation подчеркнула, что, если от Signal потребуют встроить слежку на устройствах пользователей, компания может уйти с европейского рынка. Она призвала немецкие власти, особенно Минюст, «остаться верными своим принципам».

Мессенджер Мах сообщил о более 40 млн зарегистрированных пользователей
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Страны, которые поддерживают Chat Control, — Дания, Франция, Бельгия, Швеция, Венгрия, Испания, Италия, Хорватия, Словакия, Чехия, Румыния, Португалия, Польша, Эстония, Литва, Болгария, Греция, Финляндия и Латвия. Против законопроекта выступают Германия, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Словения, Кипр, Мальта.

Дания, председательствующая в Совете ЕС, планирует вынести этот вопрос на голосование 14 октября 2025 года.

Германия, которая «и раньше была одним из скептиков», может изменить большинство в Совете ЕС, если немецкое правительство поменяет свою позицию, пишет Berliner Zeitung.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Евросоюз мессенджер слежка мессенджер Signal
Материалы по теме
Мессенджер Мах сообщил о более 40 млн зарегистрированных пользователей
Технологии и медиа
NYT узнала, что мессенджер Discord стал центром принятия решений в Непале
Политика
В мессенджере Max стало возможно создать аналог бумажных документов
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Премьер Грузии обвинил оппозицию в пяти попытках «майдана» Политика, 14:55
Клуб РПЛ сообщил об отставке тренера после четырех поражений подряд Спорт, 14:54
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 14:44
В Польше нашли обломки еще одного беспилотника Политика, 14:43
В Турции назвали «главное препятствие» на пути к миру на Украине Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Брокер ВТБ: потенциал российского рынка — десятки процентов Инвестиции, 14:29
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В «Рубине» рассказали о состоянии получившего травмы головы Кузяева Спорт, 14:25
Мессенджер Signal назвал экзистенциальной угрозой новое предложение ЕС Политика, 14:24
Губернатор рассказал о последствиях налета дронов на Белгородскую область Политика, 14:12
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте Спорт, 14:07
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 13:50
В Красном Луче взорвался газ в жилом доме Общество, 13:47