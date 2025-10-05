Мессенджер Signal назвал экзистенциальной угрозой новое предложение ЕС
Президент Signal Foundation Мередит Уиттакер призвала Германию не поддерживать законопроект Chat Control по слежке за онлайн-перепиской, ее слова передает пресс-служба компании.
Signal Foundation — разработчик мессенджера «Сигнал», клиентского приложения для обмена мгновенными сообщениями с открытым исходным кодом. Особенность Signal — сквозное шифрование для всех чатов. Для сравнения, Telegram использует его только для приватных бесед. В августе 2024 года Signal был заблокирован в России.
Инициатива Chat Control появилась в 2020 году и предполагает сканирование частной переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ с целью выявления и предотвращения распространения контента, связанного с сексуальным насилием над детьми. Проект требует внедрения так называемого client-side scanning — автоматической проверки прямо на устройствах пользователей сообщений до шифрования.
По словам Уиттакер, запуск подобных программ уничтожает сам принцип сквозного шифрования и массово ставит под угрозу частную жизнь, безопасность журналистов, правозащитников и простых граждан. Она назвала Chat Control «экзистенциальной угрозой» для мессенджера.
Глава Signal Foundation подчеркнула, что, если от Signal потребуют встроить слежку на устройствах пользователей, компания может уйти с европейского рынка. Она призвала немецкие власти, особенно Минюст, «остаться верными своим принципам».
Страны, которые поддерживают Chat Control, — Дания, Франция, Бельгия, Швеция, Венгрия, Испания, Италия, Хорватия, Словакия, Чехия, Румыния, Португалия, Польша, Эстония, Литва, Болгария, Греция, Финляндия и Латвия. Против законопроекта выступают Германия, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Словения, Кипр, Мальта.
Дания, председательствующая в Совете ЕС, планирует вынести этот вопрос на голосование 14 октября 2025 года.
Германия, которая «и раньше была одним из скептиков», может изменить большинство в Совете ЕС, если немецкое правительство поменяет свою позицию, пишет Berliner Zeitung.
