Страны ОПЕК+ обновили графики компенсаций сверхдобычи нефти

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Секретариат ОПЕК получил обновленный график компенсаций ранее недосокращенной добычи от России, Ирака, ОАЭ, Кувейта, Казахстана и Омана в рамках сделки ОПЕК+. Представленные странами планы по сокращению опубликованы на сайте организации.

В целом шесть стран должны будут с сентября 2025 года по июнь 2026 года включительно компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 4,679 млн баррелей в сутки. В том числе на Россию до конца 2025 года приходится 136 тыс. баррелей в сутки.

Согласно новому графику, Россия обязуется дополнительно сокращать добычу, на 34 тыс. баррелей в сутки каждый месяц от установленных квот с сентября по декабрь включительно. По прошлому графику Россия с сентября по декабрь должна была компенсировать 226 тыс. баррелей в сутки:

в сентябре — 85 тыс. баррелей в сутки;

в октябре — 70 тыс. баррелей в сутки;

в ноябре — 65 тыс. баррелей в сутки;

в декабре — и 6 тыс. баррелей в сутки.

Как следует из приложенной к сообщению ОПЕК таблицы, объем компенсаций для Казахстана с сентября по июнь 2026 года составит 2,917 млн баррелей в сутки, для Ирака — 1,241 млн баррелей в сутки, Кувейта — 32 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 292 тыс. баррелей в сутки, Омана — 61 тыс. баррелей в сутки.

У восьми из 19 государств-членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки, которые, как сообщалось ранее, действуют до конца 2026 года. В ноябре 2023 года восемь стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. С апреля 2025 года государства планировали постепенно отходить от этих ограничений со средним темпом 130–140 тыс. баррелей в сутки.

Материал дополняется