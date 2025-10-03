Черниговские власти назвали критической ситуацию с энергоснабжением

В Черниговской области после удара по подстанции в Славутиче действуют почасовые и аварийные отключения, часть насосных станций работают на генераторах, школы перешли на дистанционную работу, сообщили власти

В Чернигове и области сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после удара по подстанции в Славутиче в Киевской области, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

Энергообъекты работают от альтернативных источников, власти ввели вынужденную меру — почасовые отключения света, сообщил он. Энергетики дополнительно применяют и аварийные отключения. По словам Чауса, часть насосных станций работают на генераторах, в Чернигове школы до конца недели перешли на «дистанционку», а детские сады не работали в четверг, 2 октября.

Глава военной администрации сообщил, что в области развернуто более 200 «пунктов несокрушимости», где можно зарядить гаджеты или согреться. Восемь из них действуют в городе Нежин, который полностью остался без света, рассказал мэр Александр Кодола. Воду в населенном пункте будут подавать по графику.

Компания Черниговоблэнерго также оценивает ситуацию как очень сложную.

Власти Украины заявили об ударе по подстанции в Славутиче, который привел к отключениям электричества в нескольких населенных пунктах, накануне. Минэнерго заявило о блэкауте на разрушенном четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Вечером 2 октября вице-премьер Юлия Свириденко сообщила, что в Славутиче возобновлено электроснабжение на объектах критической инфраструктуры, а в Черниновской и Сумской областях, Черниговской и Сумской областях продолжаются восстановительные работы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 1 октября ведомство отчиталось, что российские войска поразили объекты энергетики, «обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», в ряде районов.