Сирия провела первую за 14 лет транзакцию через SWIFT
Сирия осуществила первый после 14-летней гражданской войны международный банковский перевод через систему SWIFT, заявил глава сирийского ЦБ Абделькадер Хусрие. Он сказал Reuters, что прямая коммерческая транзакция прошла из сирийского банка в итальянский.
«Теперь дверь открыта для большего количества подобных транзакций», — добавил Хусрие.
Financial Times ранее писала, что Сирии вернут доступ к международной платежной системе SWIFT «в течение нескольких недель». Это простимулирует внешнюю торговлю, сократит расходы на импорт и облегчит экспорт, заявлял глава ЦБ Сирии. Кроме того, это поможет в борьбе с отмыванием денег, принесет в страну иностранную валюту, ослабит зависимость трансграничной торговли от неформальных финансовых сетей, уточняло издание.
Сирия была отрезана от мировых рынков с начала 2010-х годов, когда в стране началась гражданская война. В конце 2024 года вооруженная оппозиция взяла Дамаск, а президент Башар Асад оставил должность и покинул страну. После смены власти в Сирии западные страны начали снимать санкции против республики.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной
Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике
Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео
Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии
Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram
Путин выразил готовность к встрече с Зеленским
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов