Ялтинский форум пройдет в Уфе

Последние несколько лет форум переносился на более поздний срок из-за пандемии, а затем из-за проблем с логистикой. В 2023 году он прошел в Москве, а теперь Аксенов подписал распоряжение о проведении форума в Уфе в декабре

Сергей Аксенов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в декабре в Уфе, соответствующее распоряжение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова размещено на сайте правительства региона.

«Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса — 2024», — сказано в документе.