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Политика ,  
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Ялтинский форум пройдет в Уфе

Аксенов перенес проведение ялтинского экономического форума из Ялты в Уфу
Последние несколько лет форум переносился на более поздний срок из-за пандемии, а затем из-за проблем с логистикой. В 2023 году он прошел в Москве, а теперь Аксенов подписал распоряжение о проведении форума в Уфе в декабре
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в декабре в Уфе, соответствующее распоряжение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова размещено на сайте правительства региона.

«Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум в рамках Международной недели бизнеса — 2024», — сказано в документе.

ЯМЭФ — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года в Крыму, в городе Ялте. Последние несколько лет форум переносился на более поздний срок из-за пандемии, а затем из-за проблем с логистикой.

Последний, пятый по счету форум, прошел в октябре 2023 года в Москве. Его посетили около 150 участников из почти 60 стран мира. Общее число заключенных соглашений не публиковалось.

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