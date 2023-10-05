США сбили вооруженный дрон Турции у позиций американских военных в Сирии

Турция с начала октября проводит военную операцию в Сирии против РПК. Один из турецких дронов, пролетевший менее чем в полукилометре от американский военных, был признан угрозой и сбит истребителем F-16, сообщили в Пентагоне

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Американский истребитель в четверг сбил вооруженный турецкий беспилотник, который действовал вблизи позиций контингента США в Сирии, сообщил Reuters представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер. Это первый раз, когда Вашингтон сбил беспилотник союзника по НАТО, отмечает агентство.

По его словам, турецкие беспилотники были замечены при нанесении авиаударов по Хасаке в Сирии в четверг утром примерно в 1 км от американских войск. Несколько часов спустя турецкий беспилотник пролетел менее чем в полукилометре от военных США, был признан угрозой и сбит истребителем F-16. «У нас нет никаких признаков того, что Турция намеренно нацелилась на силы США», — подчеркнул генерал.

Представитель министерства обороны Турции, в свою очередь, исключил связь официальной Анкары со сбитым дроном, не уточнив, кому именно он мог принадлежать.

Источник Reuters в турецких службах безопасности отметил, что Турция с выходных наносит удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии после взрыва бомбы в Анкаре.

Источник Assosiated Press в американской администрации уточнил, что турецкий беспилотник сбрасывал бомбы на цели вблизи Хасаки, которые падали «достаточно близко, чтобы представлять опасность для американских сил».

Военный контингент США находится в Сирии с 2011 года под предлогом борьбы с боевиками террористических группировок, в частности ИГ (признана террористической и запрещена в России), и поддерживает в этом курдские «Отряды народной самообороны». В декабре 2018-го Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, объявил, что американские военные покинут Сирию. Свое решение он объяснил разгромом основной части боевиков. Тем не менее на северо-востоке Сирии, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, по-прежнему остаются американские военные базы. Москва и Дамаск неоднократно требовали вывести все «незаконные вооруженные формирования» с территории страны.

Анкара считает курдские отряды террористическими организациями. Так, в июле прошлого года Турция объявила о начале антитеррористической операции в Сирии, цель которой — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж на севере страны и создание 30-километровой зоны безопасности вдоль турецкой границы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что Россия и США не выполнили своих обязательств по созданию зоны безопасности для Турции.

В начале октября этого года в Турции объявили о проведении антитеррористической операции «Герои» внутри страны, во время которой задействовали более 13 тыс. сотрудников внутренних сил. В ходе операции были задержаны свыше 900 человек, сообщал глава МВД республики Али Ерликая. Операции предшествовал теракт у здания МВД Турции в центре Анкары. Тогда двое злоумышленников взорвали бомбу у ворот министерства и были убиты в ходе перестрелки с полицией. Двое полицейских получили ранения, среди гражданских никто не пострадал.

4 октября турецкие власти заявили, что нападавшие — выходцы из Сирии. Министр иностранных дел Хакан Фидан тогда же сообщил, что теперь все объекты РПК в Сирии и Ираке являются действительными военными целями Анкары.