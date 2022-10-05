Экс-сенатор из-за «последних решений власти» покинул Совет адвокатов

Добрынин ранее критиковал ввод российских войск на Украину

Константин Добрынин (Фото: council.gov.ru)

Бывший заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Константин Добрынин покинул Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Об этом он сообщил в «Фейсбук» (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Это решение Добрынин объяснил тем, что палате вскоре предстоит исполнять «последние решения, принятые высшими органами государственной власти». Вместе с ним аналогичное решение принял вице-президент Федеральной палаты адвокатов, бывший член Верховного Совета РСФСР Вадим Клювгант. В опубликованном Добрыниным заявлении в адрес палаты сказано, что они «не считают возможным» свое дальнейшее участие в работе Федерального совета объединения.

Пресс-служба Клювганта подтвердила достоверность документа. РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной адвокатской палаты.

Добрынин был членом Совета Федерации от Архангельской области три с половиной года — с марта 2012 года по сентябрь 2015-го. В 2020 году он занял пост статс-секретаря Федеральной палаты депутатов. В число его полномочий входили координация вопросов по законодательному совершенствованию института адвокатуры в России и взаимодействие с госорганами. Он также выступал полномочным представителем Совета Федерации в Минюсте.

После ввода российских войск на Украину Клювгант и Добрынин подвергли критике действия властей России. В составе десяти членов ФПА (из 32) они призвали прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Позднее текст обращения был удален с сайта палаты.

«Юридические новости России после 24 февраля напоминают боевые сводки, где во имя высших геополитических интересов сопутствующий ущерб наносится институтам гражданского общества, фундаментальным конституционным правам и просто здравому смыслу», — заявил Добрынин в августе. В начале марта 2022 года Добрынин объявил об уходе с поста статс-секретаря ФПА: «Принял необходимое и неизбежное решение, поскольку возможности на этой должности исчерпаны по хорошо известным причинам».

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Сейчас Добрынин остается старшим партнером и главой представительства коллегии адвокатов Pen & Paper в Великобритании.

Клювгант является вице-президентом московской палаты адвокатов.