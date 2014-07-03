Путин к визиту на Кубу спишет 90% ее долга перед Россией

Россия в преддверии визита президента Владимира Путина на Кубу спишет 90% долга Гаваны. В четверг правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации межправительственных соглашений с Кубой, согласно которым латиноамериканской стране прощаются 90% (31,7 млрд из 35,2 млрд долл.) задолженности перед Россией.

Фото: Global Look Press

Соглашения были подписаны в октябре 2013г., оставшиеся 10% долга погашаются кубинской стороной в течение десяти лет равными полугодовыми платежами, указывается в пояснительной записке проекта.

Активная фаза переговоров о списании кубинского долга пришлась на 2013г. К этому моменту размер задолженности составлял около 32 млрд долл. Ссылаясь на дипломатические источники, в декабре 2013г. Reuters сообщало, что Москва и Гавана пришли к финальному соглашению по списанию долга, накопившегося с советских времен.

Детали соглашения были фактически подтверждены главой российского МИДа Сергеем Лавровым в апреле 2014г. Причем, по словам министра, возвращенные России 10% долга будут реинвестированы в кубинскую экономику. "Мы рассматриваем проект создания на территории Кубы грузопосадочного международного узла с участием России и других стран", - добавил Лавров.

Списание кубинского долга становится самым масштабным по размерам актом финансового урегулирования задолженности в истории постсоветской России. До этого пальма первенства принадлежала Ираку: в феврале 2008г. Москва и Багдад договорились о списании 12 млрд из 12,9 млрд долл. иракской задолженности перед Россией. Всего с 1996г. Россия "простила" долги 23 странам на общую сумму около 100 млрд долл., не считая соглашения с Кубой.

На следующей неделе Путин отправится в турне по странам Латинской Америки. Одним из пунктов станет именно Куба, рассказал РБК человек, близкий к администрации президента. Пресс-секретарь Путина не исключил, что российская делегация во главе с президентом посетит Остров свободы. В составе делегации на Кубу планируют поехать также депутаты от КПРФ, сказал РБК источник во фракции. В ходе визита будет обсуждаться, в частности, военно-техническое сотрудничество, добавил он.

В субботу, 12 июля, российский лидер посетит Буэнос-Айрес в рамках своего первого официального визита в Аргентину. О предстоящем визите Путин сообщал в конце июня на встрече с послами иностранных держав, среди которых был и аргентинский дипломат. По словам президента, в центре переговоров с аргентинским коллегой Кристиной Киршнер будут находиться вопросы экономического сотрудничества: "Я рассчитываю подробно обсудить весь комплекс актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, наметить совместные взаимовыгодные проекты в энергетике, в том числе в сфере мирного атома, машиностроении, военно-техническом сотрудничестве".

На следующий день президент России посетит финал чемпионата мира по футболу в бразильском Рио-де-Жанейро. После завершения матча он примет участие в символической церемонии передачи прав на проведение мундиаля от Бразилии к России. Затем Путин отправится в город Форталезу на северо-востоке Бразилии, где 15 июля должен открыться шестой саммит стран БРИКС. Вероятно, на саммите будет объявлено о создании Банка развития БРИКС. Еще в апреле Reuters со ссылкой на Минфин ЮАР сообщало, что формальные приготовления к запуску новой финансовой системы уже завершены.

Основная цель создания такого банка - финансирование совместных инфраструктурных проектов. Ожидается, что пять стран - членов объединения обеспечат равными долями стартовый капитал банка (50 млрд долл.) и антикризисный фонд (100 млрд долл.). По некоторым данным, на саммите может обсуждаться присоединение Аргентины к БРИКС. В конце мая Buenos Aires Herald передавала, что на встрече глав МИД России и Аргентины Сергей Лавров формально пригласил аргентинскую сторону принять участие в саммите в качестве наблюдателя. Позднее российское руководство уточнило, что право приглашения остается все же за Бразилией как принимающей стороной.

Георгий Макаренко, Мария Макутина, Максим Гликин