Трамп обвинил Сороса в финансировании протеста против его кандидата в ВС

Люди, которые участвовали в протестах в Капитолии против назначения Верховным судьей США обвиненного в домогательствах кандидата Трампа, — «проплаченные профессионалы», уверен президент США. Их поддерживает Сорос, считает Трамп

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Президент США Дональд Трамп назвал людей, протестующих в Вашингтоне против утверждения на должность Верховного судьи его кандидата — Бретта Кавано — «проплаченными профессионалами», которых поддерживает американский миллиардер Джордж Сорос (Forbes оценивает его состояние в $8,3 млрд). Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Ранее сенаторы предварительно одобрили кандидатуру известного своими консервативным взглядами Кавано на этот пост (за утверждение назначенца главы государства проголосовал 51 член верхней палаты конгресса США, против — 49). Противниками инициативы Трампа выступают демократы. В ходе рассмотрения кандидатуры Кавано несколько женщин заявили о сексуальных домогательствах с его стороны. В Вашингтоне 4 октября прошли акции протеста против назначения кандидата президента США в Верховный суд. В этот день, по данным местной полиции, были задержаны 302 человека. Демонстрацию против утверждения Кавано они, как указывает Bloomberg, устроили в зданиях Капитолия (там находится американский конгресс).

Кроме того, на прошлой неделе две женщины, которые заявили, что являлись жертвами сексуальных домогательств, столкнулись в лифте в Сенате с сенатором-республиканцем Джеффом Флейком. Законодателя, как напоминает агентство, они пытались убедить не голосовать за назначение Кавано.

«Очень невоспитанные крикуны в лифте — проплаченные профессионалы, которые пытаются выставить сенаторов в неприглядном свете», — отреагировал на инцидент в офисном здании Трамп. «Не поддавайтесь! К тому же обратите внимание на их одинаковые и профессиональные методы. [Их работа] оплачивается Соросом и другими», — уверен президент США.​

Имя одной из женщин, которые участвовали в инциденте в лифте, как замечает Bloomberg, — Ана Мария Арчила. По данным агентства, она является соруководителем американского адвокатского агентства под названием Центр народной демократии (Center for Popular Democracy). Реагируя на заявления Трампа женщина, как напоминает Bloomberg, уже написала на своей странице в Twitter, что «заплатить за чьи-то пережитые переживания никто не может». «Боль и ярость, которые я выразила, когда разговаривала с сенатором Джеффом Флейком в лифте, были моими собственными», — добавила она, подчеркнув, что во время общения в законодателем пыталась «защитить людей, которых она любит» и опыт которых Трамп, по ее мнению, пытается игнорировать.​

Пресс-секретарь Центра народной демократии Лия Вайнтрауб, комментируя агентству заявления президента США, рассказала, что организация, в которой работает Арчила, действительно получала финансирование от Сороса, однако на действия одной из руководительниц центра, как заверила собеседница Bloomberg, это «никоим образом не влияло».