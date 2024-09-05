 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке

Автора одного из самых провальных фильмов в истории современного российского кино «Тайна печати дракона» Алексея Петрухина задержали сегодня за посредничество во взятке. Суд назначил ему запрет определенных действий
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Режиссеру и кинопродюсеру Алексею Петрухину, задержанному по делу о посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК), изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича, с установлением определенных ограничений», — говорится в сообщении.

Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиате
Спорт
Алина Загитова

Петрухин спродюсировал художественный фильм «Вий». Он также возглавляет компанию «Русская фильм группа», которая организовывала съемку фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Организация получила на эти цели порядка 270 млн руб. Несколько лет назад «Фонд кино» потребовал от Петрухина и его компании вернуть вложенные средства из-за провала картины в прокате.

При бюджете фильма $49 млн сборы в мировом прокате составили лишь около $14 млн, из них $5,7 млн — в России. Оценка фильма по версии «Кинопоиска» — 5,9.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Вий» кинопрокат режиссер продюсер домашний арест
Материалы по теме
Приговор режиссеру Вырыпаеву за фейки об армии сократили на полгода
Общество
Суд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву по делу о «фейках»
Политика
Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиате
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 17:30
«Спартак» обыграл ЦСКА в хоккейном дерби МосквыСпорт, 21:52
В Тульской области произошел крупный пожар на заводе пластиков. ВидеоОбщество, 21:41
ОПЕК+ отложит увеличение добычи нефти с октября на два месяцаБизнес, 21:31
В музее в Волгограде попытались сжечь старинную кирху рядом с военкоматомПолитика, 21:21
РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиковТехнологии и медиа, 21:08
Почему нового премьера Франции Барнье считают ставленником Ле ПенПолитика, 21:02
Как изменился состав правительства Украины. ИнфографикаПолитика, 21:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На юго-востоке Киева прогремел взрывПолитика, 20:50
Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом увеличилось до десятиОбщество, 20:46
Объявленный в розыск Промес стал футболистом клуба из ДубаяСпорт, 20:44
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взяткеПолитика, 20:41
Зеленский заявил, что Россия должна участвовать во втором «саммите мира»Политика, 20:40
Рудковская резко отреагировала на идею об открытой тренировке ТутберидзеСпорт, 20:34
Столтенберг заявил о праве Украины выбирать методы «ведения войны»Политика, 20:12