Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке
Режиссеру и кинопродюсеру Алексею Петрухину, задержанному по делу о посредничестве во взятке (ч. 4 ст. 291.1 УК), изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении Петрухина Алексея Алексеевича, с установлением определенных ограничений», — говорится в сообщении.
Петрухин спродюсировал художественный фильм «Вий». Он также возглавляет компанию «Русская фильм группа», которая организовывала съемку фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Рутгером Хауэром в главных ролях. Организация получила на эти цели порядка 270 млн руб. Несколько лет назад «Фонд кино» потребовал от Петрухина и его компании вернуть вложенные средства из-за провала картины в прокате.
При бюджете фильма $49 млн сборы в мировом прокате составили лишь около $14 млн, из них $5,7 млн — в России. Оценка фильма по версии «Кинопоиска» — 5,9.
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