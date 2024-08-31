Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиате
Светлана Краюшкина, режиссер ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) ответила на критику продюсера Яны Рудковской, которая намекнула на плагиат в ее постановке.
Премьера дебютного шоу Загитовой «Хранители времени» состоялась 29 августа в Казани. Рудковская заявила, что «режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на «Русалочке» (ледовое шоу ее мужа Евгения Плющенко), выложив несколько фрагментов шоу Загитовой, которые похожи на эту постановку.
«Вдохновлялась я мировыми звездами, а не «Русалочкой», — написала Краюшкина, выложив фото с похожими элементами с концертов Pink Floyd и Милен Фармер.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
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