Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиате

Светлана Краюшкина заявила, что вдохновлялась мировыми звездами, а не шоу Евгения Плющенко «Русалочка»

Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Светлана Краюшкина, режиссер ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) ответила на критику продюсера Яны Рудковской, которая намекнула на плагиат в ее постановке.

Премьера дебютного шоу Загитовой «Хранители времени» состоялась 29 августа в Казани. Рудковская заявила, что «режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на «Русалочке» (ледовое шоу ее мужа Евгения Плющенко), выложив несколько фрагментов шоу Загитовой, которые похожи на эту постановку.

«Вдохновлялась я мировыми звездами, а не «Русалочкой», — написала Краюшкина, выложив фото с похожими элементами с концертов Pink Floyd и Милен Фармер.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).