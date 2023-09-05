Власти назвали фейком данные о приказе о допмобилизации с 11 сентября

Власти назвали фейком данные о приказе о мобилизации с 11 сентября

Приказ о мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября, распространяемый в соцсетях, — фейк, сообщили правительства Челябинской области и Бурятии. Российские власти неоднократно говорили, что новая волна мобилизации не обсуждается

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Распространяемый в соцсетях приказ министра обороны России Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября — фейк, сообщили 74.ru в правительстве Челябинской области. Военный комиссар региона Андрей Максуров уточнил порталу, что такого приказа «нет и быть не может».

Помимо челябинских властей существование приказа опровергло и правительство Бурятии. «Распространяется ложная информация о введении мобилизации. В сети гуляет фейковый приказ Минобороны России», — говорится в сообщении правительства в телеграм-канале.

В приложенном к предупреждению фото фейкового приказа за подписью Шойгу говорится, что новая волна мобилизации якобы должна пройти с 11 сентября до 1 ноября, а на военную службу должны быть призваны 200 тыс. граждан.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Спустя месяц, 28 октября, Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса.

Указа главы государства о завершении мобилизации не было. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается. После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев.

3 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в ВС России с начала года приняли около 280 тыс. контрактников.