Власти назвали фейком данные о приказе о мобилизации с 11 сентября
Распространяемый в соцсетях приказ министра обороны России Сергея Шойгу о дополнительной мобилизации 200 тыс. граждан с 11 сентября — фейк, сообщили 74.ru в правительстве Челябинской области. Военный комиссар региона Андрей Максуров уточнил порталу, что такого приказа «нет и быть не может».
Помимо челябинских властей существование приказа опровергло и правительство Бурятии. «Распространяется ложная информация о введении мобилизации. В сети гуляет фейковый приказ Минобороны России», — говорится в сообщении правительства в телеграм-канале.
В приложенном к предупреждению фото фейкового приказа за подписью Шойгу говорится, что новая волна мобилизации якобы должна пройти с 11 сентября до 1 ноября, а на военную службу должны быть призваны 200 тыс. граждан.
Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Спустя месяц, 28 октября, Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из запаса.
Указа главы государства о завершении мобилизации не было. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что ее новая волна не обсуждается. После завершения мобилизации военкоматы продолжили набор добровольцев.
3 сентября заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что в ВС России с начала года приняли около 280 тыс. контрактников.
В августе прошлого года президент Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военных.