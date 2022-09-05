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Правительство обяжет чиновников вести страницы в «Одноклассниках»

Органы власти должны будут указывать контактные данные для связи, публиковать отчеты и актуальные комментарии, сообщили в правительстве
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Российские органы власти с 1 декабря 2022 года будут обязаны вести официальные страны в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщила пресс-служба правительства.

«Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — говорится в сообщении.

Органы власти должны будут размещать отчеты о проводимых мероприятиях, комментировать актуальные вопросы, а также указывать на странице контактные данные для связи: электронную почту и номера телефонов, указали в правительстве.

Весной в России заблокировали популярные западные соцсети Instagram и Faсebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а также Twitter. После этого большинство российских чиновников и органов власти прекратили публиковать там посты, а Минцифры предложило им «переехать» в Telegram и во «ВКонтакте».

Материал дополняется.

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