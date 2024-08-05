NBC рассказал, к какой атаке со стороны Ирана готовится Израиль

В Израиле готовятся к многодневной атаке со стороны Ирана и «Хезболлы», сообщает NBC. Walla пишет, что израильская служба безопасности подготовила бункер для высшего руководства страны на случай войны

Израиль готовится к многодневной атаке дронами и ракетами со стороны Ирана и ливанской шиитской группировки «Хезболла», заявил израильский чиновник NBC News.

«Они просто попытаются измотать нас», — говорит он.

По словам собеседника телеканала, США «оказывают сильное давление» на Израиль, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа. Там Израиль воюет с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, бойцы которой напали на израильские южные территории 7 октября прошлого года.

Израильская служба безопасности (ШАБАК) подготовила подземный бункер в Иерусалиме, где будет укрываться высшее политическое руководство страны в случае начала войны, сообщил журналист Walla Бен Каспит. «Бункер оборудован и оснащен всеми средствами управления войсками, подключен к «Кирье» (Генштаб Армии облроны Израиля в Иерусалиме. — РБК) и ко всем другим боевым помещениям, он обеспечивает длительное пребывание и невосприимчив ко всем видам имеющегося оружия», — написал он в X.

Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.

До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» Фуада Шукра, которого в Армии обороны Израиля назвали ответственным за атаку 27 июля по району Мадждаль Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, которые находились на футбольном поле. «Хезболла» отрицала причастность к этому.

США и Израиль ожидают ответного удара со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа, писал Axios. По данным Sky News Arabia, Иран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

На этом фоне США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы.

«Хезболла» на протяжении последних дней атакует север Израиля. Так, в ночь на 4 августа группировка запустила около 50 ракет, сообщало арабское издание Al Mayadeen. Израильская система ПВО перехватила около 30 ракет, отчиталась ЦАХАЛ.