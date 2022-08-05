Представитель Шнурова назвал монтажом его фото с Пригожиным в ЛНР

Шнуров был за границей и сейчас находится в Турции, быть в ЛНР он не мог физически, заявили в «Ленинграде». Ранее фото с певцом в компании бизнесмена Пригожина и актера Болонева опубликовала администрация города Стаханов в ЛНР

Георгий Болонев, Евгений Пригожин, Сергей Шнуров (слева направо) (Фото: @AGStakhanov / Telegram)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров находится в Турции, в Луганскую народную республику он не приезжал, сообщил ТАСС пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

«Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время», — сказал он.

Гугучкин заявил, что последнее время группа была в отпуске и Шнуров находился за границей.

«Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», — отметил пресс-секретарь.

О визите Шнурова в ЛНР ранее сообщила администрация города Стаханов (находится в Луганской народной республике, в начале июля она перешла под контроль российских сил и ЛНР). Она опубликовала в Telegram-канале фотографию с тремя мужчинами в камуфляжной форме на фоне арки. «Неожиданные гости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения», — говорится в подписи к фото.

Помимо этого, эта же фотография была опубликована в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Болонева. «Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — говорилось в подписи. Позже этот пост из аккаунта актера удалили. Болонев, в частности, снимался в фильме «Турист» о российских бойцах в Центральной Африканской республике.

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В начале года Шнуров выпустил клипы «Пока так» и «Мерси, Баку», посвященные проблеме вывоза мусора в Санкт-Петербурге. Также он записал клип «Покаянная», в котором в иронической форме «извинился» перед городской администрацией и сообщил, что одну из прошлых композиций написал «по заказу».

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе развернули кампанию по дискредитации властей. По его словам, действия правительства Санкт-Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

Znak обратил внимание, что критические публикации в адрес Беглова выходили среди прочего в СМИ группы «Патриот» Пригожину, источники издания связали это с конфликтом губернатора и предпринимателя. Пригожин отверг обвинения и подал к изданию иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причиненного морального вреда.