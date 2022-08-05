Представитель Шнурова назвал монтажом его фото с Пригожиным в ЛНР

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 16:04
В АТОР заявили о приостановке Болгарией приема документов на визы Политика, 20:14
Путин и Эрдоган выступили за полное выполнение сделки по зерну Политика, 20:06
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером Life, 20:00
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 19:58
Ласицкене назвала себя слишком старой для мировых рекордов Спорт, 19:54
Экс-жена Билла Гейтса продала полученные после развода акции на $1 млрд Life, 19:48
Россия запретила въезд главе разведки Канады и двум священникам Политика, 19:46
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились чуть больше четырех часов Политика, 19:37
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Вителло с лисичками и шаурма в золоте: что нового в меню ресторанов Стиль, 19:33
Взлом Solana и штраф Robinhood. Главные новости недели Крипто, 19:30
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 19:29
Уроженец Донбасса Крылов проведет бой на одном турнире UFC с Махачевым Спорт, 19:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:24
Эксперты зафиксировали рост цен на новостройки в России на 35% за год Недвижимость, 19:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Представитель Шнурова назвал монтажом его фото с Пригожиным в ЛНР

Шнуров был за границей и сейчас находится в Турции, быть в ЛНР он не мог физически, заявили в «Ленинграде». Ранее фото с певцом в компании бизнесмена Пригожина и актера Болонева опубликовала администрация города Стаханов в ЛНР
Георгий Болонев, Евгений Пригожин, Сергей Шнуров (слева направо)
Георгий Болонев, Евгений Пригожин, Сергей Шнуров (слева направо) (Фото: @AGStakhanov / Telegram)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров находится в Турции, в Луганскую народную республику он не приезжал, сообщил ТАСС пресс-секретарь группы Дмитрий Гугучкин.

«Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время», — сказал он.

Гугучкин заявил, что последнее время группа была в отпуске и Шнуров находился за границей.

«Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», — отметил пресс-секретарь.

Шнуров выпустил клип о Беглове, «который угробит» Петербург
Общество
Сергей Шнуров

О визите Шнурова в ЛНР ранее сообщила администрация города Стаханов (находится в Луганской народной республике, в начале июля она перешла под контроль российских сил и ЛНР). Она опубликовала в Telegram-канале фотографию с тремя мужчинами в камуфляжной форме на фоне арки. «Неожиданные гости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения», — говорится в подписи к фото.

Помимо этого, эта же фотография была опубликована в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Болонева. «Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму», — говорилось в подписи. Позже этот пост из аккаунта актера удалили. Болонев, в частности, снимался в фильме «Турист» о российских бойцах в Центральной Африканской республике.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Лишний час в сутках: как поднять продажи, сэкономив время
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи

В начале года Шнуров выпустил клипы «Пока так» и «Мерси, Баку», посвященные проблеме вывоза мусора в Санкт-Петербурге. Также он записал клип «Покаянная», в котором в иронической форме «извинился» перед городской администрацией и сообщил, что одну из прошлых композиций написал «по заказу».

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе развернули кампанию по дискредитации властей. По его словам, действия правительства Санкт-Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

Znak обратил внимание, что критические публикации в адрес Беглова выходили среди прочего в СМИ группы «Патриот» Пригожину, источники издания связали это с конфликтом губернатора и предпринимателя. Пригожин отверг обвинения и подал к изданию иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации причиненного морального вреда.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Анастасия Серова
Сергей Шнуров группа «Ленинград» ЛНР Евгений Пригожин Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Шнуров покинул должность генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов
Политика
Власти Петербурга ответили на слова Пригожина о «вытеревшем ноги» Беглове
Политика
Киркоров пригласил на концерты в Крыму раненых военных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter