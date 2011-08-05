США наказали сирийского бизнесмена за поддержку Б.Асада

Причиной введения санкций стал поддержка, которую оказывает М.Хамшо режиму президента Сирии Башара Асада. "Во время нынешних волнений в Сирии он решил стать на сторону Б.Асада, Махира Асада и других лиц, несущих ответственность за насилие в отношении гражданского населения", - отметил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.
По словам Д.Коэна, сирийский бизнесмен заработал свое состояние благодаря связям с правящим режимом. У М.Хамшо, в холдинг которого входит порядка 20 компаний, есть интересы практически в каждом секторе сирийской экономики.
Теперь американским юридическим и физическим лицам запрещено вести операции с Hamsho International Group. Все активы этой структуры на территории США будут арестованы.
В мае с.г. власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении множества высших лиц сирийского государства, включая Б.Асада. Вашингтон заявляет, что они причастны к жесткому подавлению акций протеста оппозиции, что привело к человеческим жертвам.
С марта 2011г. в Сирии не прекращаются массовые выступления, направленные против режима Б.Асада. Лидер страны провел ряд реформ, однако власти жестко пресекают несанкционированные акции протеста, в том числе с использованием военной силы. Правозащитные организации заявляют, что с начала волнений в ходе уличных беспорядков были убиты более 1 тыс. 500 человек. В Дамаске заявляют, что к беспорядкам причастны "террористические группировки", в боях с которыми убиты сотни полицейских и военнослужащих правительственной армии.