США наказали сирийского бизнесмена за поддержку Б.Асада

Власти США вводят санкции в отношении одного из крупнейших сирийских предпринимателей Мухаммада Хамшо, который также является членом сирийского парламента. Об этом сообщает Associated Press.

Причиной введения санкций стал поддержка, которую оказывает М.Хамшо режиму президента Сирии Башара Асада. "Во время нынешних волнений в Сирии он решил стать на сторону Б.Асада, Махира Асада и других лиц, несущих ответственность за насилие в отношении гражданского населения", - отметил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Дэвид Коэн.

По словам Д.Коэна, сирийский бизнесмен заработал свое состояние благодаря связям с правящим режимом. У М.Хамшо, в холдинг которого входит порядка 20 компаний, есть интересы практически в каждом секторе сирийской экономики.

Теперь американским юридическим и физическим лицам запрещено вести операции с Hamsho International Group. Все активы этой структуры на территории США будут арестованы.

В мае с.г. власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении множества высших лиц сирийского государства, включая Б.Асада. Вашингтон заявляет, что они причастны к жесткому подавлению акций протеста оппозиции, что привело к человеческим жертвам.

С марта 2011г. в Сирии не прекращаются массовые выступления, направленные против режима Б.Асада. Лидер страны провел ряд реформ, однако власти жестко пресекают несанкционированные акции протеста, в том числе с использованием военной силы. Правозащитные организации заявляют, что с начала волнений в ходе уличных беспорядков были убиты более 1 тыс. 500 человек. В Дамаске заявляют, что к беспорядкам причастны "террористические группировки", в боях с которыми убиты сотни полицейских и военнослужащих правительственной армии.