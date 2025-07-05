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Падение режима Асада ,  
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Британия объявила о восстановлении дипломатических отношений с Сирией

Сюжет
Падение режима Асада
Спустя почти семь месяцев после падения режима Башара Асада Великобритания официально восстановила дипломатические отношения с Сирией. В Дамаск впервые за 14 лет прибыл британский министр Дэвид Лэмми
Дэвид Лэмми и&nbsp;Ахмед аш-Шараа
Дэвид Лэмми и Ахмед аш-Шараа (Фото: apaimages / SANA / Reuters)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Сирию и объявил о восстановлении дипломатических отношений между странами. Это первый визит официальных британских лиц за последние 14 лет, отметили в МИД Великобритании.

В Дамаске Лэмми встретился с сирийским временным президентом Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел страны Асадом аш-Шайбани. В качестве цели его поездки британский МИД обозначил необходимость подчеркнуть «важность инклюзивного политического перехода Сирии» и гарантировать сирийскому народу дальнейшую поддержку со стороны Лондона.

«После более чем десятилетия конфликта у сирийского народа появилась новая надежда. Великобритания восстанавливает дипломатические отношения, поскольку в наших интересах поддержать новое правительство в выполнении его обязательств по построению стабильного, более безопасного и процветающего будущего для всех сирийцев», — сказал министр.

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Фото:Ali Haj Suleiman / Getty Images

Лэмми подчеркнул, что «стабильная Сирия» отвечает интересам Великобритании, поскольку она снижает риск нелегальной миграции, обеспечивает уничтожение химического оружия и борется с угрозой терроризма, в том числе со стороны ИГ (организация признана террористической и запрещена в России). Министр также объявил, что Лондон предоставит Дамаску дополнительный пакет помощи в размере £94,5 млн (более $129 млн), который позволит оказать гуманитарную поддержку сирийцам и поддержать долгосрочное восстановление Сирии.

В декабре 2024 года повстанцы в Сирии свергли режим президента Башара Асада, чья семья управляла страной несколько десятков лет. К власти в республике пришло новое правительство, временным президентом стал лидер вооруженной оппозиции, глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аш-Шараа).

Сам аш-Шараа воевал в составе «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) в Ираке после вторжения США в 2003 году, а затем основал группировку «Джебхат-ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. В 2017 году она была переименована в ХТШ, после чего разорвала связи с «Аль-Каидой», писал The Washington Post.

В конце апреля Великобритания исключила из санкционного списка несколько разведслужб, СМИ и министерств Сирии, в том числе Минобороны и МВД. Следом о снятии ограничений с нового сирийского правительства объявил Евросоюз — из списка исключили 24 пункта, в частности Центробанк страны и компании, которые работают в сфере нефтедобычи и переработки хлопка. В июне указ о прекращении действия санкционной программы против Сирии подписал президент США Дональд Трамп. В Кремле также выражали готовность России налаживать отношения с новым правительством Сирии.

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Милена Костерева Милена Костерева
Великобритания Сирия дипломатические отношения Дэвид Лэмми Ахмед аш-Шараа
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