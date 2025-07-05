Актрису Светлану Ходченкову внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Российская актриса Светлана Ходченкова попала в черный список украинского сайта «Миротворец».
Согласно опубликованным данным, поводом для внесения актрисы в базу «Миротворца» стало «сознательное нарушение границы Украины» для проникновения в Крым, а также участие в «попытках оккупации республики».
Кроме того, в базе «Миротворца» актриса оказалась за «незаконную коммерческую деятельность в Крыму».
Ходченкова — заслуженная артистка России. Она родилась в 1983 году в Москве, окончила Театральный институт имени Щукина и на сегодняшний день имеет более 100 работ в фильмографии.
Наиболее известна по фильмам «Благословите женщину», «Не хлебом единым», «Любовь в большом городе».
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