Зеленский предложил конфисковать более 1,5 тыс. российских вагонов
Украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов. Законопроект опубликован на сайте парламента
«С целью предотвращения контроля за железнодорожными вагонами <...> существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект обосновывает «правовые основы принудительного изъятия» по мотивам общественной необходимости объектов права собственности России.
РБК направил запрос представителям РЖД и Союза операторов железнодорожного транспорта (объединяет крупнейших игроков рынка, в числе которых Первая грузовая компания, «Атлант», Новая перевозочная компания и другие).
За последние три года Украина активно проводила конфискацию имущества, связанного с Россией и Белоруссией, а также с гражданами и компаниями этих стран. С марта 2022 года в стране действует закон, позволяющий принудительно изымать объекты собственности России и ее резидентов на территории Украины без компенсации.
Летом 2024 года украинские власти заявили, что наложили арест и конфисковали связанные с Россией активы общей стоимостью чуть менее $940 млн (74 млрд руб.). Москва осуждает конфискацию своих активов Киевом и западными странами, считая такие действия незаконными и расценивая их как «воровство».
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