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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский предложил конфисковать более 1,5 тыс. российских вагонов

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве предложили конфисковать почти 1600 российских железнодорожных вагонов. Зеленский объяснил это «предотвращением контроля».
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Pascal Bastien / AP/ ТАСС)

Украинский президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект закона о принудительном изъятии в пользу Украины 1592 железнодорожных вагонов. Законопроект опубликован на сайте парламента

«С целью предотвращения контроля за железнодорожными вагонами <...> существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект обосновывает «правовые основы принудительного изъятия» по мотивам общественной необходимости объектов права собственности России.

РБК направил запрос представителям РЖД и Союза операторов железнодорожного транспорта (объединяет крупнейших игроков рынка, в числе которых Первая грузовая компания, «Атлант», Новая перевозочная компания и другие).

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Фото:Александр Река / ТАСС

За последние три года Украина активно проводила конфискацию имущества, связанного с Россией и Белоруссией, а также с гражданами и компаниями этих стран. С марта 2022 года в стране действует закон, позволяющий принудительно изымать объекты собственности России и ее резидентов на территории Украины без компенсации.

Летом 2024 года украинские власти заявили, что наложили арест и конфисковали связанные с Россией активы общей стоимостью чуть менее $940 млн (74 млрд руб.). Москва осуждает конфискацию своих активов Киевом и западными странами, считая такие действия незаконными и расценивая их как «воровство».

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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