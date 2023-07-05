Генпрокуратура признала нежелательной организацию по защите Алтая
Неправительственная организация из США The Altai Project признана нежелательной на территории России, такое решение приняла Генпрокуратура.
«Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2», — заявило ведомство, отметив, что решение принято по результатам проверки.
Генпрокуратура заключила, что организация вмешивается во внутренние дела России и может нанести ущерб ее экономической безопасности. Так, в ведомстве установили, что The Altai Project призывает жертвовать деньги «на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода», а также ведет «пропагандистскую работу» в российском и международном сообществе, пытаясь донести тезис «о необходимости «сражаться за священные места» в Республике Алтай».
В Генпрокуратуре добавили, что The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения в Кош-Агачском районе из-за негативных последствий для экологии. Однако, как отметили в ведомстве, «при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай».
Кроме того, на сайте организации обнаружились призывы к участию в акциях протеста и неповиновению.
Гендиректором организации является американка Дженнифер Кастнер. НПО основано в 1998 году и изначально сотрудничало с коренными народами России, продвигая охрану природы, энергосбережение и альтернативные и возобновляемые источники энергии. В 2004 году организация сосредоточилась на российском Алтае, а в 2017-м в сферу ее деятельности вошел весь Большой Алтай, который, помимо России, находится на территории Монголии, Казахстана и Китая. После начала российской военной операции организация выступила против боевых действий и приняла участие в деятельности рабочей группы по экологическим последствиям боев.
РБК направил запрос в The Altai Project.