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Генпрокуратура признала нежелательной организацию по защите Алтая

Генпрокуратура признала нежелательной американскую организацию The Altai Project
В список нежелательных вслед за WWF и Greenpeace попала еще одна организация по защите природы. Генпрокуратура установила, что Altai Project действует против строительства «Силы Сибири-2» и разработки месторождения на Алтае
Вид на Алтайские горы
Вид на Алтайские горы (Фото: Татьяна Валько / ТАСС)

Неправительственная организация из США The Altai Project признана нежелательной на территории России, такое решение приняла Генпрокуратура.

«Ключевым направлением работы организации является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2», — заявило ведомство, отметив, что решение принято по результатам проверки.

Генпрокуратура заключила, что организация вмешивается во внутренние дела России и может нанести ущерб ее экономической безопасности. Так, в ведомстве установили, что The Altai Project призывает жертвовать деньги «на проведение «правдивых» экологических исследований, которые докажут якобы пагубное влияние газопровода», а также ведет «пропагандистскую работу» в российском и международном сообществе, пытаясь донести тезис «о необходимости «сражаться за священные места» в Республике Алтай».

В Генпрокуратуре добавили, что The Altai Project выступает против разработки Кара-Кульского месторождения в Кош-Агачском районе из-за негативных последствий для экологии. Однако, как отметили в ведомстве, «при сохранении экологии разработка Кара-Кульского месторождения и строительство горно-обогатительного комбината будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли и экономического потенциала Республики Алтай».

Кроме того, на сайте организации обнаружились призывы к участию в акциях протеста и неповиновению.

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Гендиректором организации является американка Дженнифер Кастнер. НПО основано в 1998 году и изначально сотрудничало с коренными народами России, продвигая охрану природы, энергосбережение и альтернативные и возобновляемые источники энергии. В 2004 году организация сосредоточилась на российском Алтае, а в 2017-м в сферу ее деятельности вошел весь Большой Алтай, который, помимо России, находится на территории Монголии, Казахстана и Китая. После начала российской военной операции организация выступила против боевых действий и приняла участие в деятельности рабочей группы по экологическим последствиям боев.

РБК направил запрос в The Altai Project.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
При участии
Анастасия Серова
Генпрокуратура нежелательные организации Экология Алтай защита природы Сила Сибири

Встреча с
Игорем Шуваловым

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