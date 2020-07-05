WSJ сообщила об отъезде дипломатов США из Саудовской Аравии из-за COVID

По меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в королевстве заразились коронавирусом. Дипломаты опасаются, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы вспышки и занижать число случаев заболевания COVID-19

Десятки американских дипломатов с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщает Wall Street Journal.

По словам источников, часть из них вылетели из королевства возвратным рейсом в субботу, 4 июля. Ожидается, что в ближайшее время страну покинет еще больше дипломатов.

Как пишет WSJ, по меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что с марта работали в удаленном режиме. Большинство из них – не американцы.

В июне коронавирусную инфекцию выявили у водителя посольства, позже он скончался. Затем саудовская больница отказала в неотложной помощи члену семьи одного из сотрудников дипведомства, и посольству пришлось вмешаться, пишет WSJ.

По данным источников газеты, в июне комитет по иностранным делам Палаты представителей США получил письмо, в котором неизвестный выразил обеспокоенность из-за ситуации с вирусом в Саудовской Аравии. После этого комитет связался с Госдепартаментом, который разрешил дипломатам покинуть страну.