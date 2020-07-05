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Пандемия коронавируса ,  
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WSJ сообщила об отъезде дипломатов США из Саудовской Аравии из-за COVID

По меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в королевстве заразились коронавирусом. Дипломаты опасаются, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы вспышки и занижать число случаев заболевания COVID-19

Десятки американских дипломатов с семьями покидают Саудовскую Аравию на фоне роста числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в этой стране, сообщает Wall Street Journal.

По словам источников, часть из них вылетели из королевства возвратным рейсом в субботу, 4 июля. Ожидается, что в ближайшее время страну покинет еще больше дипломатов.

Как пишет WSJ, по меньшей мере 30 сотрудников американского посольства в Саудовской Аравии сдали положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что с марта работали в удаленном режиме. Большинство из них – не американцы.

В июне коронавирусную инфекцию выявили у водителя посольства, позже он скончался. Затем саудовская больница отказала в неотложной помощи члену семьи одного из сотрудников дипведомства, и посольству пришлось вмешаться, пишет WSJ.

По данным источников газеты, в июне комитет по иностранным делам Палаты представителей США получил письмо, в котором неизвестный выразил обеспокоенность из-за ситуации с вирусом в Саудовской Аравии. После этого комитет связался с Госдепартаментом, который разрешил дипломатам покинуть страну.

Ряд дипломатов США также обеспокоены тем, что власти Саудовской Аравии могут скрывать масштабы вспышки и занижать число случаев заражения COVID-19. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии ежедневно отчитывается о числе новых инфицированных и умерших, но, как заявил неназванный американский чиновник, дипломаты считают, что власти королевства рассматривают эти данные как «секретную государственную тайну».

Представитель Госдепартамента США заявил газете, что власти «приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников посольства». В Министерстве СМИ Саудовской Аравии на запрос издания не ответили.

Власти королевства отменили большинство из ограничений, введенных из-за пандемии, в прошлом месяце. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии подтверждено 205,9 тыс. случаев заболевания, умерли 1,8 тыс. человек. В конце мая, как отмечает WSJ, в стране было заражено около 90 тыс. человек.

Теги: Саудовская Аравия, США, дипломаты, коронавирус
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