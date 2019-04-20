Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

Депутат Госдумы после встречи с российскими моряками, арестованными в Кабо-Верде за контрабанду кокаина, рассказал версию адвоката о происхождении 9,5 т наркотика. Груз на борт подняли после угроз членам экипажа, говорит защита

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

«В четверг мы работали с адвокатом целый день. Как нам рассказал защитник, груз, который оказался кокаином, был перегружен [на судно c российскими моряками] в водах Карибского бассейна. По заявлению капитана, это происходило под угрозой. Была принудительная команда взять груз на борт. Подошли три лодки, в одной из которых находились вооруженные люди, — рассказал Веллер. — Версия капитана заключается в том, что команда в этот момент находилась в безвыходном положении. Помимо слов экипажа, как говорит адвокат, у этой версии существуют определенные объективные доказательства, которые были переданы полиции Кабо-Верде. Сейчас с этим разбирается следствие».

Как рассказал РБК парламентарий, все моряки считают себя невиновными. По их словам, они не знали, какой груз перевозят, и надеются на оправдательный приговор.

В четверг российской стороной был подписан контракт с местным адвокатом, который будет представлять интересы всех 12 россиян. Стоимость контракта составила €60 тыс. Эти деньги для помощи морякам, по инициативе Веллера, собрал благотворительный фонд в Мурманске, рассказал депутат. «Будем надеяться, что удастся добиться оправдания для наших моряков», — сказал он.

По словам парламентария, у россиян сейчас статус подозреваемых. Они содержатся в тюрьме на острове Сантьяго, где расположен главный порт Кабо-Верде — Прая.