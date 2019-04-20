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Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Депутат Госдумы после встречи с российскими моряками, арестованными в Кабо-Верде за контрабанду кокаина, рассказал версию адвоката о происхождении 9,5 т наркотика. Груз на борт подняли после угроз членам экипажа, говорит защита

Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

«В четверг мы работали с адвокатом целый день. Как нам рассказал защитник, груз, который оказался кокаином, был перегружен [на судно c российскими моряками] в водах Карибского бассейна. По заявлению капитана, это происходило под угрозой. Была принудительная команда взять груз на борт. Подошли три лодки, в одной из которых находились вооруженные люди, — рассказал Веллер. — Версия капитана заключается в том, что команда в этот момент находилась в безвыходном положении. Помимо слов экипажа, как говорит адвокат, у этой версии существуют определенные объективные доказательства, которые были переданы полиции Кабо-Верде. Сейчас с этим разбирается следствие».

Как рассказал РБК парламентарий, все моряки считают себя невиновными. По их словам, они не знали, какой груз перевозят, и надеются на оправдательный приговор.

В четверг российской стороной был подписан контракт с местным адвокатом, который будет представлять интересы всех 12 россиян. Стоимость контракта составила €60 тыс. Эти деньги для помощи морякам, по инициативе Веллера, собрал благотворительный фонд в Мурманске, рассказал депутат. «Будем надеяться, что удастся добиться оправдания для наших моряков», — сказал он.

По словам парламентария, у россиян сейчас статус подозреваемых. Они содержатся в тюрьме на острове Сантьяго, где расположен главный порт Кабо-Верде — Прая.

«Это единственная тюрьма на острове, поэтому там они содержатся вместе с гражданами, которые уже отбывают наказание. Большинство задержанных [на судне с кокаином] — это мурманчане, — пояснил депутат. — Мы были у них вместе с моим помощником на общественных началах Сергеем Клюшевым, в прошлом сотрудником МИДа, и российским консулом в Республике Кабо-Верде».

По словам Веллера, все 12 моряков «в достаточной степени здоровы», а условия их содержания — «по большому счету нормальные», что подтверждают сами моряки. Российское посольство содействует налаживанию нормального обмена информацией арестованных с родственниками, подчеркнул депутат.

«В пятницу мы решили вопрос с медикаментами для двух человек — капитана и еще одного члена экипажа, а также другие бытовые проблемы, которые неизбежно возникают в связи с содержанием в тюрьме, — говорит Веллер. — На специальный счет каждого моряка, которым они пользуются в тюрьме, мы внесли по $200».

О задержании сухогруза с российским экипажем из 12 человек стало известно 1 февраля. Полицейские обнаружили 9,5 т кокаина на судне ESER под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко. Среди экипажа оказались россияне из Санкт-Петербурга, Мурманска и Нижнего Новгорода.

По информации российского посольства в Кабо-Верде, 2 февраля городской суд города Праи огласил решение об аресте моряков и капитана в качестве меры пресечения по подозрению в контрабанде наркотиков. Тогда в посольстве заявили, что у дипломатов нет претензий к правоохранительным органам Кабо-Верде. «Задержанным оказывается вся необходимая консульская помощь. Осуществляется консульский надзор за соблюдением процессуальных норм при проведении судебных заседаний, допросов, ознакомления с документами дела, установлены и поддерживаются контакты с их родственниками и близкими», — сообщалось в заявлении на сайте посольства.

«Ситуация находится на контроле МИД России и дипломатов. Значимых жалоб и претензий, в том числе по условиям содержания, со стороны моряков не фиксируется», — заверила 15 марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она также отметила усилия Веллера по сбору средств на нужды моряков.

5 апреля телеканал RTVI опубликовал содержание письма одного из моряков, который пожаловался на ненадлежащие условия содержания. Он, в частности, жаловался, что тюремные камеры не оборудованы туалетом, его кормят только рисом и у него нет возможности пользоваться личными вещами. «Нас сделали нищими, мы для них люди второго сорта», — рассказал моряк в письме, которое RTVI передали родственники заключенного. Россиянин также пожаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь.

9 апреля российское посольство выпустило заявление, в котором рассказало о сборе необходимой суммы для найма адвоката для моряков. В посольстве также отметили, что руководство тюрьмы в Кабо-Верде готово «оказывать необходимую помощь морякам по их обращениям, в первую очередь связанным с оказание медицинской помощи». «При содействии посольства проводился вывоз капитана Котловского С.В., матроса Животова С.Н. в городскую больницу для проведения диагностических исследований и назначения лечения. Животову С.Н. организовано отдельное питание», — уточнялось в заявлении.

Авторы: Евгений Пудовкин, Максим Солопов
Теги: кокаин, Кабо-Верде
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