Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами

«Это единственная тюрьма на острове, поэтому там они содержатся вместе с гражданами, которые уже отбывают наказание. Большинство задержанных [на судне с кокаином] — это мурманчане, — пояснил депутат. — Мы были у них вместе с моим помощником на общественных началах Сергеем Клюшевым, в прошлом сотрудником МИДа, и российским консулом в Республике Кабо-Верде».
По словам Веллера, все 12 моряков «в достаточной степени здоровы», а условия их содержания — «по большому счету нормальные», что подтверждают сами моряки. Российское посольство содействует налаживанию нормального обмена информацией арестованных с родственниками, подчеркнул депутат.
«В пятницу мы решили вопрос с медикаментами для двух человек — капитана и еще одного члена экипажа, а также другие бытовые проблемы, которые неизбежно возникают в связи с содержанием в тюрьме, — говорит Веллер. — На специальный счет каждого моряка, которым они пользуются в тюрьме, мы внесли по $200».
О задержании сухогруза с российским экипажем из 12 человек стало известно 1 февраля. Полицейские обнаружили 9,5 т кокаина на судне ESER под флагом Панамы, которое направлялось в Марокко. Среди экипажа оказались россияне из Санкт-Петербурга, Мурманска и Нижнего Новгорода.
По информации российского посольства в Кабо-Верде, 2 февраля городской суд города Праи огласил решение об аресте моряков и капитана в качестве меры пресечения по подозрению в контрабанде наркотиков. Тогда в посольстве заявили, что у дипломатов нет претензий к правоохранительным органам Кабо-Верде. «Задержанным оказывается вся необходимая консульская помощь. Осуществляется консульский надзор за соблюдением процессуальных норм при проведении судебных заседаний, допросов, ознакомления с документами дела, установлены и поддерживаются контакты с их родственниками и близкими», — сообщалось в заявлении на сайте посольства.
«Ситуация находится на контроле МИД России и дипломатов. Значимых жалоб и претензий, в том числе по условиям содержания, со стороны моряков не фиксируется», — заверила 15 марта официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она также отметила усилия Веллера по сбору средств на нужды моряков.
5 апреля телеканал RTVI опубликовал содержание письма одного из моряков, который пожаловался на ненадлежащие условия содержания. Он, в частности, жаловался, что тюремные камеры не оборудованы туалетом, его кормят только рисом и у него нет возможности пользоваться личными вещами. «Нас сделали нищими, мы для них люди второго сорта», — рассказал моряк в письме, которое RTVI передали родственники заключенного. Россиянин также пожаловался, что ему не оказывают медицинскую помощь.
9 апреля российское посольство выпустило заявление, в котором рассказало о сборе необходимой суммы для найма адвоката для моряков. В посольстве также отметили, что руководство тюрьмы в Кабо-Верде готово «оказывать необходимую помощь морякам по их обращениям, в первую очередь связанным с оказание медицинской помощи». «При содействии посольства проводился вывоз капитана Котловского С.В., матроса Животова С.Н. в городскую больницу для проведения диагностических исследований и назначения лечения. Животову С.Н. организовано отдельное питание», — уточнялось в заявлении.