Жителя Подмосковья задержали за сбор денег для нежелательной организации

По версии следствия, задержанный от участников нежелательной организации получил сумму не менее 17 млн руб., которые были потрачены на деятельность движения. В частности, он оплатил 620 тыс. руб. за печать агитационной газеты

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Жителя Солнечногорска задержали за сбор средств для нежелательной организации, сообщил Следственный комитет по Московской области. ТАСС сообщил, что он собирал средства для «Аллатры» — ее признали нежелательной в августе 2023 года.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК. Максимальное наказание по этой части статьи до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый отправлял средства с августа 2023 года по февраль 2024 года. От участников организации он получил сумму не менее 17 млн руб., которые были потрачены на деятельность движения, в том числе на агитационный материал.

В СК заявили, что фигурант заключил договор с типографией и оплатил 620 тыс. руб. за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тыс. экземпляров, а позже организовал распространение газеты на территории России.

Силовики провели обыски, осмотрели выписки о движении по счетам и другую документацию.

Движение «Аллатра» было признано нежелательным в августе. В Генпрокуратуре тогда заявили, что организация, директором которой является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, которое действует в России и других странах.

Активисты организации в стране «получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти», подчеркивали в ведомстве. В Генпрокуратуре добавляли, что с начала военной операции организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии.