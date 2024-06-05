Жителя Подмосковья задержали за сбор денег для нежелательной организации
Жителя Солнечногорска задержали за сбор средств для нежелательной организации, сообщил Следственный комитет по Московской области. ТАСС сообщил, что он собирал средства для «Аллатры» — ее признали нежелательной в августе 2023 года.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК. Максимальное наказание по этой части статьи до пяти лет лишения свободы.
По версии следствия, подозреваемый отправлял средства с августа 2023 года по февраль 2024 года. От участников организации он получил сумму не менее 17 млн руб., которые были потрачены на деятельность движения, в том числе на агитационный материал.
В СК заявили, что фигурант заключил договор с типографией и оплатил 620 тыс. руб. за печать агитационного издания газеты тиражом более 160 тыс. экземпляров, а позже организовал распространение газеты на территории России.
Силовики провели обыски, осмотрели выписки о движении по счетам и другую документацию.
Движение «Аллатра» было признано нежелательным в августе. В Генпрокуратуре тогда заявили, что организация, директором которой является гражданка Украины, представляет собой псевдорелигиозное движение, которое действует в России и других странах.
Активисты организации в стране «получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти», подчеркивали в ведомстве. В Генпрокуратуре добавляли, что с начала военной операции организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии.
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