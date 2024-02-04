Как летал поставивший мировой рекорд российский космонавт Кононенко

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Российский космонавт Олег Кононенко поставил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе. Он побил рекорд Геннадия Падалки, который пробыл в космосе суммарно 878 суток 11 часов 30 минут. Третье место — у Юрия Маленченко — 827 суток 9 часов 23 минуты.