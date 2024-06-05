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Власти Кипра пообещали проверить данные об «отеле Зеленского» на острове

Президент Кипра пообещал проверить данные об «отеле Зеленского» на острове
Турецкие СМИ накануне сообщили, что Зеленский через офшор владеет отелем-казино на севере Кипра. Президент Кипра заявил о начавшемся расследовании, отметив, что подтверждения этому нет. Киев назвал данные «российскими фейками»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jam Sta Rosa / EPA / ТАСС)

Власти Республики Кипр проверяют информацию о том, что отель Vuni Palace в северной части острова принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако пока подтверждений этому не найдено, заявил президент страны Никос Христодулидис.

«Правительство расследует этот вопрос, но пока ничего такого не выявлено. Когда расследование будет завершено <...>, мы сможем сказать больше, но на данный момент могу сообщить, что по состоянию на пять минут назад, как меня информировали, ничего подобного не выявлено. Посмотрим позже», — сказал он.

При этом Христодулидис добавил, что расследование проводится совместно с партнерами из других стран.

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Фото:ICIJ / Facebook

Накануне турецкое издание ODATV сообщило (в настоящее время материал удален), что офшорная компания Film Heritage inc, которую связывают с Зеленским и его супругой, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении — городе на северном побережье «турецкого Кипра». По данным ODATV, покупка была завершена в начале мая 2024 года, комплекс оценивался в £150 млн.

В украинском посольстве назвали появившиеся данные «российской дезинформацией. «Эта фейковая информация — очередная ложь, направленная на дискредитацию Украины и ее руководства в глазах мирового сообщества», — заявили в дипмиссии.

Как отмечает кипрская газета Cyprus Mail, о том, что именно Зеленский является владельцем отеля, также утверждали несколько кипрско-греческих сайтов. Представитель самого отеля также заявил газете, что отель по-прежнему находится в собственности группы компаний Оskar, принадлежащей турку-киприоту Эрдему Оскару.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский казино спа-отель Кипр офшор
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