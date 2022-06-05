Зеленский поручил кабмину рассмотреть идею запрета фейерверков

Идею запретить пиротехнику выдвинули граждане, которые обратились с петицией. Зеленский в отзыве заявил, что в условиях военного положения использование фейерверков нужно урегулировать

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству изучить вопрос о запрете использования фейерверков во время военного положения в стране. Ранее к главе государства обратились граждане с соответствующей петицией.

«Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их использование во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне», — говорится в ответе Зеленского.

Он также обратил внимание на то, что производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями на Украине не подлежат лицензированию, а правила их продажи и использования действующим законодательством не определены.

По словам президента, петиция была направлена в кабинет министров с просьбой рассмотреть ее, принять необходимые меры реагирования и проинформировать автора о результатах.

Текст петиции размещен на сайте президента Украины. В нем говорится, что различные пиротехнические изделия в последние годы приобрели чрезвычайную популярность при праздновании каких-либо событий. Автор указывает на то, что часто пиротехнику используют вблизи жилых домов и детских площадок. Из-за этого нередко люди получают травмы, участники военных действий испытывают стресс, подвергаются опасности домашние животные, говорится в петиции.

Автор предлагает законодательно запретить ввоз, продажу и использование любой пиротехники, закрыть продающие ее магазины и установить штраф за нарушение этих норм.

Читайте на РБК Pro Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Как санкции повлияют на экспорт России Как санкции повлияют на экспорт России Исследования Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Санкции ЕС и недвижимость: стоит ли инвестировать в квартиру за рубежом Санкции ЕС и недвижимость: стоит ли инвестировать в квартиру за рубежом Статьи Pro На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль Статьи Pro Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Инструкции Pro Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков Исследования

К вечеру воскресенья сбор подписей был завершен, петицию на этот момент подписали 25 297 человек.

Военное положение ввели на Украине рано утром 24 февраля, сразу после начала военной операции России. Первоначально режим вводился сроком на 30 дней, однако позже неоднократно продлевался. Последний раз военное положение продлили до 23 августа.