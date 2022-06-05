В Молдавии по запросу Белоруссии задержали украинского депутата

В Минске Евгения Яковенко обвиняют в коррупции. Белорусские власти объявили парламентария в международный розыск и требуют его экстрадиции

Евгений Яковенко (Фото: yakovenkoevgen / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Молдавии задержан депутат Верховной рады Украины Евгений Яковенко, пишет Deschide.md со ссылкой на главу пресс-службы Генеральной инспекции пограничной полиции Раису Новицки. Она пообещала сообщить подробности позднее.

По данным источников издания, причиной задержания стал международный розыск парламентария по линии Интерпола по запросу белорусских властей. Глава кишиневского офиса Интерпола Виорел Центиу подтвердил Deschide, что Яковенко действительно находится в розыске. Минск требует ареста и экстрадиции политика, обвиняя его в коррупции.

Яковенко стал народным депутатом Украины в 2019 году. Он выдвигался в парламент от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, но впоследствии дистанцировался от нее и не вошел во фракцию. По данным «Деловой столицы», политик входит в состав нескольких групп по межпарламентским связям, в том числе с Молдавией.

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинили Яковенко в подкупе избирателей и фальсификации итогов голосования.