Парламент Албании избрал нового президента страны

Илира Мету сменит на посту президента Албании Байрам Бегай, который до этого занимал должность начальника Генштаба. Бегай вступит в должность 24 июля сроком на пять лет

Фото: Peter Endig / ZB / Global Look Press

Народное собрание Албании (однопалатный парламент) избрало бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил республики Байрама Бегая президентом, передает Lajmi Fundit. Албания — парламентская республика, вся полнота властных полномочий в руках у премьера.

За кандидатуру Бегая проголосовали 78 депутатов, против — четыре, один воздержался. 74 голоса из 78 «за» были поданы от правящей Социалистической партии Албании.

Пресс-служба действующего главы государства сообщила, что президент Илир Мета «следует процедуре избрания господина Байрама Бегая новым президентом республики» и будет уважать решение парламента.

Мета также поздравил в Twitter Бегая с избранием. Последний вступит в должность 24 июля, когда закончится пятилетний срок предыдущего президента. Бегай также займет президентское кресло на пять лет.

Помимо этого, действующий президент Албании издал 4 июня указ об освобождении Бегая от должности начальника Генштаба и его увольнении с действительной службы в Вооруженных силах. Указ вступил в силу немедленно.

Мета занимает президентский пост с июля 2017 года. С 1999 по 2002 год он был премьер-министром Албании, затем дважды был министром иностранных дел: с 2002 по 2003 год и с 2009 по 2010 год. С 2013 года и до избрания президентом был спикером Народного собрания.

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Бегаю 55 лет. Он окончил медицинский факультет крупнейшего в Албании Тиранского университета, после этого стал кадровым офицером. Бегай занимал ряд руководящих постов в Вооруженных силах Албании, связанных с медициной. В июле 2020 года он был назначен начальником Генштаба.