Парламент Албании избрал нового президента страны
Народное собрание Албании (однопалатный парламент) избрало бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил республики Байрама Бегая президентом, передает Lajmi Fundit. Албания — парламентская республика, вся полнота властных полномочий в руках у премьера.
За кандидатуру Бегая проголосовали 78 депутатов, против — четыре, один воздержался. 74 голоса из 78 «за» были поданы от правящей Социалистической партии Албании.
Пресс-служба действующего главы государства сообщила, что президент Илир Мета «следует процедуре избрания господина Байрама Бегая новым президентом республики» и будет уважать решение парламента.
Мета также поздравил в Twitter Бегая с избранием. Последний вступит в должность 24 июля, когда закончится пятилетний срок предыдущего президента. Бегай также займет президентское кресло на пять лет.
Помимо этого, действующий президент Албании издал 4 июня указ об освобождении Бегая от должности начальника Генштаба и его увольнении с действительной службы в Вооруженных силах. Указ вступил в силу немедленно.
Мета занимает президентский пост с июля 2017 года. С 1999 по 2002 год он был премьер-министром Албании, затем дважды был министром иностранных дел: с 2002 по 2003 год и с 2009 по 2010 год. С 2013 года и до избрания президентом был спикером Народного собрания.
Бегаю 55 лет. Он окончил медицинский факультет крупнейшего в Албании Тиранского университета, после этого стал кадровым офицером. Бегай занимал ряд руководящих постов в Вооруженных силах Албании, связанных с медициной. В июле 2020 года он был назначен начальником Генштаба.