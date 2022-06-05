Парламент Албании избрал нового президента страны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 64,87 (-1,05) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 61,11 (-0,86) Инвестиции, 06 июн, 15:51
Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ Политика, 01:37
Собственник санатория «Русь» отверг обвинения прокуратуры в мошенничестве Общество, 01:24
Лакерник назвал «шагом к возвращению» допуск россиян к конгрессу ISU Спорт, 01:00
Российский McDonald's подал заявку на регистрацию логотипа в новом цвете Бизнес, 00:47
Захарова назвала «кровожадной» премьера Эстонии за позицию по Украине Политика, 00:42
Business Insider узнал о сокращении в Microsoft найма сотрудников Бизнес, 00:08
Почти 40% квартир нуждаются в ремонте после выезда арендаторов Недвижимость, 00:02
Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов Экономика, 00:00
Джонсон назвал «решающими» для страны итоги голосования о вотуме доверия Политика, 06 июн, 23:57
Хорватия в 150-м матче Модрича впервые за 11 лет не проиграла Франции Спорт, 06 июн, 23:40
США сочли закрытие неба для самолета Лаврова суверенным правом трех стран Политика, 06 июн, 23:39
Вучич обвинил ЕС в воровстве $600 млн у сербов из-за нефтяного эмбарго Политика, 06 июн, 23:36
В Запорожской области откроют центры выдачи российских паспортов Общество, 06 июн, 23:16
Информацию о переходе Бердыева в ФК «Сочи» назвали слухами Спорт, 06 июн, 23:12
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Парламент Албании избрал нового президента страны

Илира Мету сменит на посту президента Албании Байрам Бегай, который до этого занимал должность начальника Генштаба. Бегай вступит в должность 24 июля сроком на пять лет
Фото: Peter Endig / ZB / Global Look Press
Фото: Peter Endig / ZB / Global Look Press

Народное собрание Албании (однопалатный парламент) избрало бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил республики Байрама Бегая президентом, передает Lajmi Fundit. Албания — парламентская республика, вся полнота властных полномочий в руках у премьера.

За кандидатуру Бегая проголосовали 78 депутатов, против — четыре, один воздержался. 74 голоса из 78 «за» были поданы от правящей Социалистической партии Албании.

Пресс-служба действующего главы государства сообщила, что президент Илир Мета «следует процедуре избрания господина Байрама Бегая новым президентом республики» и будет уважать решение парламента.

Мета также поздравил в Twitter Бегая с избранием. Последний вступит в должность 24 июля, когда закончится пятилетний срок предыдущего президента. Бегай также займет президентское кресло на пять лет.

МИД России объявил о высылке албанского дипломата
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Помимо этого, действующий президент Албании издал 4 июня указ об освобождении Бегая от должности начальника Генштаба и его увольнении с действительной службы в Вооруженных силах. Указ вступил в силу немедленно.

Мета занимает президентский пост с июля 2017 года. С 1999 по 2002 год он был премьер-министром Албании, затем дважды был министром иностранных дел: с 2002 по 2003 год и с 2009 по 2010 год. С 2013 года и до избрания президентом был спикером Народного собрания.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro
Фото: Martin Pechy / Unsplash Тяжелее 1998 года: что пишут иностранные СМИ о возможном дефолте России
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Susan Walsh / AP Как санкции повлияют на экспорт России
Исследования
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи

Бегаю 55 лет. Он окончил медицинский факультет крупнейшего в Албании Тиранского университета, после этого стал кадровым офицером. Бегай занимал ряд руководящих постов в Вооруженных силах Албании, связанных с медициной. В июле 2020 года он был назначен начальником Генштаба.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Албания выборы президента
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Албанская полиция посчитала гибель четырех россиян в отеле убийством
Общество
Посольство пообещало выяснить обстоятельства гибели россиян в Албании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter