Экс-руководитель нового врио Астраханской области оценила его работу

Экс-глава Росимущества Ольга Дергунова, заместителем которой был Игорь Бабушкин, назвала его «сильнейшим профессионалом», который не боится сложных задач

Ольга Дергунова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Игорь Бабушкин, которого президент России Владимир Путин 5 июня назначил временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, это «сильнейший профессионал», для которого интересы государства всегда на первом месте. Об этом РБК заявила зампред правления ВТБ Ольга Дергунова, у которой в бытность ее руководителем Росимущества Бабушкин работал заместителем (в 2013–2015 годах).

«Игорь Юрьевич — достойный государственный руководитель, который не боится сложных задач и вызовов. Он просто берет задачу и доводит ее решение до конца. Очень целостный руководитель, который ценит своих сотрудников и помогает им расти», — сказала Дергунова.

На посту замглавы Росимущества Бабушкин, по словам Дергуновой, курировал одно из трех важнейших направлений в деятельности ведомства, в его ведение входили вопросы управления казенным имуществом (в том числе высвобождаемым военным имуществом и объектами культурного наследия), а также организациями образования, культуры и ВПК.

До прихода в Росимущество Бабушкин в течение двадцати лет (с 1992 по 2012 год) проходил военную службу на командных должностях в армии и подразделениях ФСБ, а позднее работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). О назначении его врио главы Астраханской области было объявлено 5 июня, причем, по словам источников РБК, для окружения прежнего врио Сергея Морозова новость об отставке оказалась неожиданной.