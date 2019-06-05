Минобороны ответило на претензии США из-за перехвата самолета

По данным Шестого флота США, Су-35 над Средиземным морем на высокой скорости прошел перед самолетом-разведчиком и подверг опасности американских пилотов

Cамолет-разведчик P-8A Poseidon (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

Российское командование не получало обращений или претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии после «перехвата» истребителем Су-35 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Как утверждает российское ведомство, после обнаружения над нейтральными водами Средиземного моря воздушной цели, приближающейся к базе ВМФ Тартус, в воздух был поднят истребитель Су-35. После того как американский самолет-разведчик изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу, однако позднее средства контроля вновь зафиксировали приближение Poseidon к Тартусу.

«В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета», — сообщили в ведомстве. Там также добавили, что полеты российских самолетов осуществляются согласно международным правилам.

О перехвате Су-35 американского Poseidon Шестой флот заявил накануне. По утверждению американских военных, российский истребитель на высокой скорости прошел перед самолетом ВМС США и подверг опасности пилотов. Всего Су-35 совершил три перехвата за 175 минут, причем после второго экипаж Poseidon сообщил о волне турбулентности, указал Шестой флот. Там также выразили надежду, что экипажи российских самолетов будут «вести себя в соответствии с международными стандартами». Военные напомнили о заключенном между США и СССР соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.