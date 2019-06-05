В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Действия пилотов российского истребителя, заявили в пресс-службе Шестого флота США, подвергли опасности экипаж американского P-8A Poseidon

Су-35 (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Об этом говорится в сообщении на сайте Шестого флота Соединенных Штатов. Причем один из таких перехватов, указали военные, был «небезопасным». По счету, по их данным, это было второе «взаимодействие» самолетов за день.

«Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом [американской] миссии, что подвергло опасности наших пилотов», — заявили в пресс-службе ведомства, указав, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности. В целом продолжительность перехвата, отметили военные, составила примерно 28 минут. Три перехвата P-8A Poseidon, по информации Шестого флота, Су-35 совершил за 175 минут.

О действиях российских пилотов в международном воздушном пространстве в связи с этим американские военные отозвались как о «безответственных». «Мы ожидаем, что они [экипажи российских самолетов] будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов», — подчеркнули в пресс-службе, напомнив о заключенном между США и тогда еще Советским союзом соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).

«Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе», — добавили в ведомстве, указав также на то, что американский самолет работал «в соответствии с международным правом и не провоцировал» действия со стороны экипажа Су-35.